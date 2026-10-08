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健檢沒紅字就沒事？ 醫揭報告「5大數值」不僅增加中風風險 更藏失智風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，健檢應保留歷年報告，觀察數值變化，而非只看當年度紅字。圖／123RF
醫師提醒，健檢應保留歷年報告，觀察數值變化，而非只看當年度紅字。圖／123RF

健檢報告出爐，血糖超標擔心糖尿病、膽固醇過高怕心臟病、血壓偏高則開始少吃鹽，但這些數字也與失智症風險息息相關。醫師提醒，健檢報告不只反映心血管健康，更透露大腦正在面臨的危機。尤其血壓、血糖等數值即使尚未出現紅字，若逐年攀升、接近異常標準，也不能掉以輕心。

美兆健康管理機構醫師林美秀表示，大腦重量僅占人體2%，卻消耗全身約20%的氧氣，必須仰賴健康的血管持續供應氧氣與養分。一旦血管長期受到高血壓、高血糖及血脂異常影響，不僅增加中風風險，也可能加速認知功能退化。

林美秀指出，民眾應特別留意健檢報告中的五項指標，包括血壓、血糖、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL），以及較少人熟悉的同半胱胺酸。

長期高血壓不只增加心臟負擔，也會傷害大腦細小血管，與腦中風、腦部白質病變及認知功能下降有關。而血糖除了是評估糖尿病的診斷標準，長期高血糖也傷害血管與神經，增加認知功能下降及失智風險林美秀提醒，若空腹血糖過去維持在90mg/dL，近年逐漸升至100mg/dL以上，就應檢視飲食、體重及運動習慣。

膽固醇是人體不可或缺的脂質，約8成由肝臟自行合成，其餘2成來自飲食。俗稱壞膽固醇的LDL過高，容易促進動脈粥狀硬化，增加心肌梗塞與缺血性腦中風風險。而好膽固醇HDL偏低也是心血管風險評估的重要資訊，但並非愈高愈好，仍須綜合其他危險因子判斷。

林美秀強調，比起單次檢查是否出現紅字，更重要的是長期變化趨勢。若血壓逐年升高、血糖逼近臨界值、LDL持續增加，即使仍在正常範圍，也值得提高警覺。

健檢報告出現紅字，不需過度恐慌，應先透過日常飲食與生活習慣來調整。林美秀建議，平時減少油炸食物、肥肉及加工食品，多攝取蔬菜、全穀類，搭配規律運動、體重管理及戒菸，必要時接受藥物治療，才能及早掌握心腦血管健康風險。

健檢 失智 中風

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