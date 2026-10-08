快訊

12架B-1轟炸機緊急撤出英國！紐時：川普對伊朗開戰 美軍到處撤退

北韓為何點名台灣？金正恩的外交博弈策略一次看

今年前9月6.9萬新生兒創同期新低 台灣人口連33個月負成長

聽新聞
0:00 / 0:00

秋天到奧萬大不只追楓！八部合音、馬告料理、部落手作一次體驗

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
奧萬大部落楓采活動串聯音樂、美食、手作及山村旅行，讓賞楓行程延伸至部落文化體驗。圖／南投分署提供
奧萬大部落楓采活動串聯音樂、美食、手作及山村旅行，讓賞楓行程延伸至部落文化體驗。圖／南投分署提供

秋日奧萬大不只賞楓，還能聽部落樂音、品風土料理、體驗原民手作。林業及自然保育署南投分署推出2026「奧萬大部落楓采—草地野餐音樂會」，串聯音樂、市集、美食及5條山村遊程，10月7日開放預售，讓旅人從森林走進部落，感受山林文化。

南投分署表示，11月14日以「山林相聚・部落樂章」為主題，邀集奧萬大周邊3村5部落跨世代演出，結合布農族八部合音、古謠吟唱、口簧琴、原民歌舞及新世代創作歌手吉他演出，呈現泰雅、賽德克與布農族文化。民眾入園即可免費欣賞草地野餐音樂會，在山林環繞下聽歌賞楓。

現場並有部落市集，集結部落農特產、文化手作、織布工藝及山林製造商品，並安排鋸竹、梭織小吊飾、紋面與族服拍貼等體驗。遊客還可參加「奧萬大探索任務」，完成任務可獲限定紀念品，並走訪大型穿山甲竹編地景作品「金甲竹夢」。

美食也是活動亮點，限量推出「部落楓采餐套組」，由米其林綠星主廚與部落夥伴共同開發，將香糯米、櫛瓜、馬告、椴木香菇及小米酒等在地食材融入料理，搭配馬告綠茶，呈現山村風土滋味。

11月15日推出「奧萬大部落山村慢旅」，規畫5條半日遊程，包括香糯米香氛與萬大溪畔繪本之旅、奧萬大頌缽療癒之旅、萬大生態電廠祕境之旅、賽德克梭織工藝之旅及曲冰食農採集之旅，從自然生態、森林療癒、編織工藝及食農採集等面向，帶旅人認識山村生活與土地故事。

為讓遊客完整體驗兩天一夜行程，奧萬大規畫「一泊四食」住宿套裝，雙人房每組7200元，包含奧萬大國家森林遊樂區住宿1晚、部落楓采餐套組、晚餐、早餐、午餐、部落半日遊程，以及入園與停車費；4人房每組1萬2800元，包含4人住宿、餐食、遊程及入園、停車費。

南投分署表示，希望透過音樂、料理、手作、生態探索與山村旅行，串聯奧萬大周邊部落，讓遊客不只欣賞森林景色，也能深入認識山林資源、部落文化與生活。各項套票及住宿方案10月7日中午12時起開放預售，數量有限、售完為止。

奧萬大秋日楓紅與山林景致交織，11月將推出部落音樂、手作及山村慢旅，邀民眾走進森林感受秋日風光。圖／南投分署提供
奧萬大秋日楓紅與山林景致交織，11月將推出部落音樂、手作及山村慢旅，邀民眾走進森林感受秋日風光。圖／南投分署提供

奧萬大音樂會提供紋面族服拍貼體驗，體驗部落文化。圖／南投分署提供
奧萬大音樂會提供紋面族服拍貼體驗，體驗部落文化。圖／南投分署提供

部落楓采餐套組以香糯米、馬告、小米酒等在地食材入菜，呈現奧萬大山村風土滋味。圖／南投分署提供
部落楓采餐套組以香糯米、馬告、小米酒等在地食材入菜，呈現奧萬大山村風土滋味。圖／南投分署提供

奧萬大部落楓采草地野餐音樂會將登場，三族部落跨世代演出，讓遊客在山林間聆聽原民樂音。圖／南投分署提供
奧萬大部落楓采草地野餐音樂會將登場，三族部落跨世代演出，讓遊客在山林間聆聽原民樂音。圖／南投分署提供

奧萬大 部落 料理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

慶雙十！經部串聯40處夜市推出好市券 出遊逛夜市、嚐美食、享優惠

台中溫泉季熱鬧登場！串聯4大名湯輕旅行，把握百家住宿優惠、市府加碼抽獎

免開車慢遊山海！國家公園首推「10條低碳路線」深入部落秘境走讀

秋遊台南虎頭埤 健行、露營、水陸運動系列活動10月登場

相關新聞

別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

生不如死！9月僅7,704名新生兒、死亡人數逾兩倍 人口連33月負成長

台灣人口連33個月負成長。內政部8日公布，9月僅7,704名新生兒出生，較去年同期減少一成，死亡人數則有1萬6,712人，是出生人數的2.17倍。截至9月底，全台人口降至2,321萬3,251人，比去年同期少了10萬多人，65歲以上長者占比已達20.70%。

防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

三鶯線修復檢測順利 上午8時全線恢復正常營運

捷運三鶯線列車昨晚7時許龍埔站往三峽站方向，突然失去電力致無法行駛，行控中心獲報依程序調派列車疏散旅客。新北捷運公司表示，三鶯線龍埔站上行月台供電系統，已於今天上午8時順利完成修復與測試作業，現已完成全線送電，並全面恢復正常營運模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。