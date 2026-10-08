秋天到奧萬大不只追楓！八部合音、馬告料理、部落手作一次體驗

秋日奧萬大不只賞楓，還能聽部落樂音、品風土料理、體驗原民手作。林業及自然保育署南投分署推出2026「奧萬大部落楓采—草地野餐音樂會」，串聯音樂、市集、美食及5條山村遊程，10月7日開放預售，讓旅人從森林走進部落，感受山林文化。

南投分署表示，11月14日以「山林相聚・部落樂章」為主題，邀集奧萬大周邊3村5部落跨世代演出，結合布農族八部合音、古謠吟唱、口簧琴、原民歌舞及新世代創作歌手吉他演出，呈現泰雅、賽德克與布農族文化。民眾入園即可免費欣賞草地野餐音樂會，在山林環繞下聽歌賞楓。

現場並有部落市集，集結部落農特產、文化手作、織布工藝及山林製造商品，並安排鋸竹、梭織小吊飾、紋面與族服拍貼等體驗。遊客還可參加「奧萬大探索任務」，完成任務可獲限定紀念品，並走訪大型穿山甲竹編地景作品「金甲竹夢」。

美食也是活動亮點，限量推出「部落楓采餐套組」，由米其林綠星主廚與部落夥伴共同開發，將香糯米、櫛瓜、馬告、椴木香菇及小米酒等在地食材融入料理，搭配馬告綠茶，呈現山村風土滋味。

11月15日推出「奧萬大部落山村慢旅」，規畫5條半日遊程，包括香糯米香氛與萬大溪畔繪本之旅、奧萬大頌缽療癒之旅、萬大生態電廠祕境之旅、賽德克梭織工藝之旅及曲冰食農採集之旅，從自然生態、森林療癒、編織工藝及食農採集等面向，帶旅人認識山村生活與土地故事。

為讓遊客完整體驗兩天一夜行程，奧萬大規畫「一泊四食」住宿套裝，雙人房每組7200元，包含奧萬大國家森林遊樂區住宿1晚、部落楓采餐套組、晚餐、早餐、午餐、部落半日遊程，以及入園與停車費；4人房每組1萬2800元，包含4人住宿、餐食、遊程及入園、停車費。

南投分署表示，希望透過音樂、料理、手作、生態探索與山村旅行，串聯奧萬大周邊部落，讓遊客不只欣賞森林景色，也能深入認識山林資源、部落文化與生活。各項套票及住宿方案10月7日中午12時起開放預售，數量有限、售完為止。

奧萬大秋日楓紅與山林景致交織，11月將推出部落音樂、手作及山村慢旅，邀民眾走進森林感受秋日風光。圖／南投分署提供

奧萬大音樂會提供紋面族服拍貼體驗，體驗部落文化。圖／南投分署提供

部落楓采餐套組以香糯米、馬告、小米酒等在地食材入菜，呈現奧萬大山村風土滋味。圖／南投分署提供