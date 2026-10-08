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新竹馬偕深耕失智共照與長照服務 長者從抗拒出門變重拾生活

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹馬偕醫院副院長柯文清(左一)、社區醫學中心暨失智共照中心主任楊敬譽（右一）與梁男（左二）及妻子（右二）合影。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院副院長柯文清(左一)、社區醫學中心暨失智共照中心主任楊敬譽（右一）與梁男（左二）及妻子（右二）合影。圖／新竹馬偕醫院提供

失智症不只影響記憶與認知功能，也可能使長者逐漸減少外出及人際互動，增加家庭照顧壓力。新竹馬偕醫院今舉辦「長照課暨失智共照中心成果發表會」，由新竹馬偕巷弄長照站及桃山文化健康站的長者帶來歌舞表演，昂並透過78歲梁姓男子在照護團隊陪伴下，從抗拒出門到重新參與家庭生活的轉變，呈現失智共照中心與巷弄長照站接力陪伴長者及家庭的服務成果。

新竹馬偕紀念醫院副院長柯文清表示，截至今年8月底，竹市65歲以上人口已逾7.5萬人，占全市人口約16.6%。依衛生福利部公布的全國社區失智症流行病學調查，社區65歲以上長者每100人中，約有8人罹患失智症。如何支持長者維持日常生活，並協助家屬因應照顧挑戰，已成為社區照護的重要課題。

柯文清指出，面對持續成長的照護需求，新竹馬偕除提供失智症診斷與治療，多年來也持續串聯失智共照中心的個案管理與院內巷弄長照站服務，讓照護從診間延伸至日常生活，協助長者維持生活功能、參與人際互動，也讓照顧者能獲得照護資訊與支持，在照顧路上有所依靠。

社區醫學中心暨失智共照中心主任楊敬譽指出，失智照護不只關注長者失去了什麼，更要看見他仍保有哪些能力，透過適切支持，幫助長者繼續參與生活。失智共照中心扮演醫療診斷與後續照護之間的橋梁，從需求評估、照護諮詢到長照資源轉介，陪伴長者與家屬找到合適的照護方式。

楊敬譽分享，78歲的梁男確診失智症後，由失智共照中心個案管理師持續追蹤。梁有反覆提問、短期記憶力及注意力下降等情形，外出時會隨身攜帶載有住家地址及聯絡電話的牌子，以便迷途時協助聯繫家屬；但他仍能在陽台種植花草，也能自行搭乘公車前往診所復健，保有生活自理及外出活動能力。

梁男同時受到夜尿及睡眠中斷的困擾，也讓年長的妻子承受更多照顧壓力，夫妻倆因而逐漸減少外出與人際互動。為協助梁維持生活功能、增加社會參與並減輕家屬負荷，個案管理師將他轉介至新竹馬偕巷弄長照站。

初次參觀時，夫妻倆曾擔心地詢問「這裡是不是生病的人才能來的地方？」經工作人員說明服務內容、化解對疾病標籤的顧慮後，梁男自2024年起開始參與站內活動。

楊敬譽說，加入初期，面對到站參與活動的邀請，梁男仍經常表示「不想出去」，家屬一度難以勸說。巷弄長照站護理師及社工依照他的接受程度，透過持續關懷與互動，陪伴他逐步融入站內活動。

約半年後，梁男開始主動與人交談，笑容也逐漸增加。經過近兩年的規律參與，這些改變更延伸至家庭生活，他不僅願意幫忙做家事、倒垃圾，也會陪妻子外出買菜。梁男分享，來到巷弄站後，覺得腦袋變得比較清晰，反應更靈活，整個人也更有精神了。

新竹馬偕長照課長吳慧如表示，梁男從抗拒外出到主動參與家庭生活，是長者、家屬、失智共照中心及巷弄長照站共同努力的成果。隨著梁重新走入人群、找回生活自信，他也更願意陪伴太太、分擔家務；照顧者則多了一個能夠喘息、交流及獲得照護資訊的支持據點。

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