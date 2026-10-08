前2%頂尖科學家 北榮7人入榜 陳威明：中生代醫師上榜 盼持續發光發熱

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，今年台灣臨床醫學領域前廿名中，北榮超車台大，共有7名醫師入榜。對此，台北榮總院長陳威明謙虛表示，「不要講超車」，他很替這群醫師開心，將持續鼓勵及給資源，另外也向七連霸的陳亮恭喊話，「已經沒有退路了」，希望他繼續努力擠進全球前一千名內。

台北關渡醫院長、北榮高齡醫學中心主治醫師陳亮恭於「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」排名進步至1296名，第七度名列國人臨床醫學領域第一，今年北榮體系有7名入榜，台大今年5人入榜。北榮除了陳亮恭，其他入榜者包括蔡世仁、王署君、王鵬惠、陳曾基、李正達和陳牧宏。

陳威明表示，不要用「超車」兩個字，去年人數就是持平，可喜可賀的是院內都是中生代的醫師上榜，這些醫師還有很長的時間可以發光發熱。他相當鼓勵年輕人持續做研究、多創新，北榮不會給予壓力，但會提供好的資源及環境並保有興趣。

陳威明說，天天發表論文的人相當多，不過要做有意義的研究、有意義的創新，產出真正對世界有影響力的論文。北榮會更努力且有優異表現，激勵大家一起來進步，一同為台灣做好事，這才是正面競爭。

至於陳亮恭，「我恭賀他已經沒有退路了。」陳威明說，陳亮恭七連霸實至名歸，他在高齡醫學領域發光發熱，全球知名 ，也與國際有許多合作，發表很多優質的論文，更是高齡醫學領域的全球領頭羊之一，他能名列全球1296名是非常不容易的事情，相當替他高興，「希望他繼續努力擠進1000名內。」

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間十月七日公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，臨床醫學領域427人。陳亮恭再度排名全台臨床醫師第一名，且不分領域全球排名進步至1296名，臨床醫師第二名楊志新全球排名9566，是國內唯二進入全球排名一萬名以內。