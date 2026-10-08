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別懶得對紙本發票！台南這間全家10元消費開出千萬大獎

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
財政部賦稅署統計，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎17張。聯合報系資料照
財政部賦稅署統計，今年7-8月期統一發票1000萬元特別獎17張。聯合報系資料照

只花10元買飲料，就中了統一發票1,000萬元特別獎！南區國稅局表示，7、8月期統一發票開獎，台南市鹽水區全家便利商店鹽水武廟門市開出一張千萬大獎發票，幸運得主消費金額僅10元，且索取的是紙本發票，提醒民眾趕快找出手邊發票對獎。

國稅局表示，本期統一發票已於9月25日開獎，領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止。尚未對獎的民眾，不妨翻找錢包、車內等處是否還有發票，把握期限兌領，避免錯過獎金。

為分享在地喜氣，南區國稅局新營分局也前往全家鹽水武廟門市張貼賀榜，祝賀店家開出1,000萬元特別獎，並提醒民眾消費時記得索取發票、定期對獎。

國稅局指出，民眾也可使用載具儲存發票，除了能對一般統一發票獎項，還能增加雲端發票專屬獎的中獎機會，獎項包括100萬元、2,000元、800元及500元。

使用載具存發票，也能減少紙張使用，免去紙本發票遺失的困擾。國稅局說明，只要完成領獎帳戶設定，中獎獎金就能自動匯入帳戶，省下親自兌領的時間，也可節省千分之四的印花稅。

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