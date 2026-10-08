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花蓮韓流原聲演唱會卡司曝光 厲旭、BTOB、孝琳連2夜免費開唱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮韓流原聲演唱會卡司正式公布，邀請韓團及人氣歌手接力演唱，包括Super Junior成員厲旭、孝琳、BTOB、李彩演等，兩天活動皆免費入場。圖／花蓮縣政府原民處提供
花蓮韓流原聲演唱會卡司正式公布，邀請韓團及人氣歌手接力演唱，包括Super Junior成員厲旭、孝琳、BTOB、李彩演等，兩天活動皆免費入場。圖／花蓮縣政府原民處提供

2026花蓮韓流原聲演唱會卡司正式公布，將於10月24、25日晚間7時至10時在花蓮市東大門廣場登場，邀請韓團及人氣歌手接力演唱，包括Super Junior成員厲旭、孝琳、BTOB、李彩演等，兩天活動皆免費入場。

花蓮縣政府原住民行政處表示，今年演唱會以韓流音樂與台灣原聲音樂為主軸，透過多元音樂風格及藝人陣容，展現韓國流行音樂與台灣音樂文化交流成果，邀請全國民眾到花蓮感受K-POP魅力與在地文化特色。

10月24日演出卡司包括厲旭（RYEOWOOK）、梁文音、Xdinary Heroes、SHAUN、AtHeart；10月25日則由孝琳（HYOLYN）、Matzka、BTOB、李彩演（LEE CHAEYEON）、TNX接力登台，韓流人氣歌手與台灣實力派音樂人同場演出，備受粉絲期待。

除演唱會外，活動期間同步推出「花蓮原潮‧K-POP市集」，地點設於汎札萊‧原夢館，每天下午4時至晚間10時開放，民眾可在欣賞演唱會前先逛市集，體驗花蓮原住民族文化、特色美食及文創商品，感受音樂與文化交織的秋夜氛圍。

縣長徐榛蔚表示，邀請全國民眾與親友相約花蓮，一起追星、聽音樂、逛市集，在東大門廣場享受精彩的韓流與原聲音樂盛會。

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