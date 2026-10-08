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沈伯洋「發亮額頭」讓3小時面膜掀搶購潮！ 皮膚科醫揭「可敷過夜」關鍵

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋被發現「額頭發亮」，他自曝某晚敷了3小時以上的面膜，近期掀起搶購潮。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋被發現「額頭發亮」，他自曝某晚敷了3小時以上的面膜，近期掀起搶購潮。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋近期被發現「額頭超亮」，自曝某晚敷了三小時以上的面膜，讓額頭亮到暗不下來，由於效果顯著，該款南韓進口面膜已被戲稱為「沈伯洋面膜」，掀起搶購熱潮；不過，過往面膜最多僅能敷15到20分鐘，否則臉部水分反被面膜材質吸收。開業皮膚科醫師趙昭明說，近年面膜材質突破，已有多款產品能敷過夜，達到保濕效果。

趙昭明表示，今年7月起，衛福部食藥署推動美妝保養品的「PIF認證」，即為產品資訊檔案認證，業者需完整提供16項必備檔案，如製造過程、化學特性、科學與安全評估等，產品也得標明適用對象、使用時間、使用方式等。若可於各大藥妝店販售的產品上，標明面膜敷臉時間可長達三小時，意指已通過實驗證明，否則依法不得標示。

趙昭明表示，面膜依材質大致可分為軟性、硬性及不織布等類型，過去以不織布面膜較為常見，部分產品含有酒精等易揮發成分，一般建議敷臉時間控制在15至20分鐘，避免面膜水分逐漸蒸發後，反而影響肌膚保水效果。不過，隨著面膜材質與配方持續改良，近年推出過夜面膜多採用凝膠、乳液等較不易揮發配方，能減少水分散失，並在肌膚表面形成保濕屏障，達到較持久的保濕效果。

類似的技術也延伸至化妝水，趙昭明說，目前的化妝水產品也分為「滯留性」與「非滯留性」，使用後不需要擦拭的滯留性化妝水，大多會添加甘油等成分，同樣也是為讓化妝水中的成分可以更長時間待在肌膚上，能達到保濕等效果。

不過，並非所有人都適合敷面膜。趙昭明表示，面膜成分多元，部分民眾可能對其中的香料、防腐劑或其他添加成分產生過敏或刺激反應，導致使用後出現皮膚紅腫、搔癢等症狀。他提醒，若敷面膜後出現不適，應立即停止使用，並攜帶產品及成分標示至皮膚科就診，由醫師評估可能的致敏或刺激成分，避免持續使用而加重皮膚不適。

面膜 沈伯洋 皮膚科

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