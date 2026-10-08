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秋蟹季開吃！營養師分享優雅品蟹5大原則 蟹膏美味但一族群只能淺嚐

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
中華民國營養師公會全國聯合會副理事張惠萍表示，高血脂、心血管疾病、高尿酸、痛風及慢性腎臟病患者，以及孕婦、幼兒、長者及免疫力較差者，吃螃蟹應掌握「蟹肉適量、蟹膏淺嚐、湯汁少喝、酒精少碰、徹底煮熟」5大原則。聯合報系資料照
中華民國營養師公會全國聯合會副理事張惠萍表示，高血脂、心血管疾病、高尿酸、痛風及慢性腎臟病患者，以及孕婦、幼兒、長者及免疫力較差者，吃螃蟹應掌握「蟹肉適量、蟹膏淺嚐、湯汁少喝、酒精少碰、徹底煮熟」5大原則。聯合報系資料照

秋天是品嘗螃蟹的季節，營養師提醒，蟹肉是優質蛋白質來源，可以適量食用，但蟹黃、蟹膏含較多膽固醇及脂肪，以「淺嚐」為原則。另外，建議掌握「蟹肉適量、蟹膏淺嚐、湯汁少喝、酒精少碰、徹底煮熟」五大原則，優 雅品嚐秋蟹美味。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事張惠萍表示，蟹肉是蛋白質，可適量攝取，但高血脂或心血管疾病患者不建議攝取太多蟹黃、蟹膏，因為內含較多膽固醇及脂肪，且應避免因正值產季就一次吃下大量螃蟹；若當餐已經吃螃蟹，其他肉類可相對減量，避免蛋白質及熱量過量。

另外，一般成人適量食用螃蟹並無大礙，但高血脂、心血管疾病、高尿酸、痛風及慢性腎臟病患者，食用時應特別注意分量；孕婦、幼兒、長者及免疫力較差者，則更要留意海鮮食品安全，

高尿酸、痛風患者則要控制螃蟹攝取量，尤其不要大量吃蟹後，又把煮蟹、熬蟹的湯汁全部喝下肚。張惠萍說，普林具有水溶性，烹煮過程中部分會進入湯汁，因此海鮮鍋湯、濃湯或煮蟹湯都不建議大量飲用，痛風急性發作期間更應避免大量攝取海鮮。

此外，酒精可能影響尿酸代謝，啤酒本身也含有普林，更不建議與大量海鮮一起食用；含糖飲料也應適量。

至於慢性腎臟病患者，張惠萍提醒，要將螃蟹計入一天的蛋白質總量。若患者同時有磷、鉀或鈉的飲食限制，也要依照個人病情調整份量，尤其鹽焗、醬燒、胡椒蟹等重口味料理，可能額外增加鈉的攝取。

另外，孕婦、幼兒、長者及免疫力較差者，吃螃蟹時最重要的是食品安全。生鮮海產若保存或處理不當，可能增加腸炎弧菌等食品中毒風險，因此螃蟹務必徹底煮熟，不建議生食或食用半熟蟹，料理時也要做好生熟食器具分開，避免交叉污染。

張惠萍表示，螃蟹烹調建議以清蒸、水煮為主，控制油脂及鹽分；相較之下，油炸、奶油、鹹蛋黃、重鹹醬汁及胡椒蟹等料理，增加油脂、飽和脂肪及鈉的攝取。

至於「螃蟹不能配柿子、茶」等說法，並不需要視為絕對禁忌，真正需要注意的是個人健康狀況與整餐飲食搭配。張惠萍提醒，吃秋蟹掌握「蟹肉適量、蟹膏淺嚐、湯汁少喝、酒精少碰、徹底煮熟」5大原則，在享受當季美食的同時，也能減少增加身體負擔的風險。

營養師 族群 螃蟹

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