中秋教師連假發生618件事故 交通部祭2措施避國慶連假疏運受阻

國慶連假將至，預期交通需求量將大幅增加，鑑於今年中秋教師4天連假全台國道湧入大量車潮，造成618件國道事故，平均每日155件，影響國道交通疏運，此次連假將於首日5至12時封閉部分南向入口，連假2、3日封閉部分北向入口，此外，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等北向入口實施高乘載管制。

國慶連假（10月9日至11日）即將來臨，交通部高公局預估交通需求將大幅增加，有鑑於今年中秋連假全臺國道湧入大量車潮，若駕駛人分心疲勞駕駛、未保持安全距離等，極易引發追撞事故，進一步引發嚴重回堵。

據統計，今年中秋四天連假（9月25日至28日）國道事故件數共計618件，平均每日約155件；2025年中秋三天連假（9月27至29日）國道事故件數共計363件，平均每日121件，相較於去年同期平均每日增加約34件，顯見事故已影響國道交通疏運。

高公局提醒用路人，開車上路前務必養足精神，途中若感覺精神不濟，請儘速找適當地點休息後再出發，才能保障自身及他人行車安全。

為保障行車安全，高公局呼籲，行車前請養足精神，確認精神狀態良好；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道休息後再出發；夜間、剛用完餐、服用藥物後若有開車需求，請更加謹慎，隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。

為疏導今年國慶日連續假期大量車潮，高公局指出，將於首日（10月9日）5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林等南向入口；第2日（10月10日）5至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇、坪林等南向入口。

針對北向車流，則於連假第2、3日（10月10日至10月11日）12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；另連假第2、3日13至18時於國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等北向入口實施高乘載管制，請民眾多加留意並配合。