移工來台不到1個月懷孕惹議！仲介全聯會籲恢復移工妊娠檢驗

日前有一名外籍家庭幫傭入境僅1個月即被發現懷孕，引發議論。中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會今聲明指出，此類事件頻傳的原因在於體檢法規存在制度性漏洞，呼籲衛福部、勞動部正視政策失衡對台灣雇主及社會造成的沉重負擔，建議恢復移工妊娠檢驗等健檢項目，並免除雇主不對等的照顧及法律責任。

近日一名網友發文控訴苦等了5個月申請到的外籍幫傭，來台工作不到1個月就驗出已懷孕，網友向仲介反映後，對方還一度搞失聯，氣得她打1955備案。

仲介全聯會指出，依「受聘僱外國人健康檢查管理辦法」，外國人申請來台簽證時檢附的母國健檢報告，早在104年已刪除「妊娠檢驗」與「HIV病毒」兩項檢查，移工入國後3日內的體檢也同步取消該兩項檢查。

然而，全聯會認為，刪除這兩項檢查導致「移工懷孕入境」或「帶病入境」的盲區擴大，更不用說法規還強制規定，若移工入國健檢出現胸部X光疑似肺結核、漢生病、梅毒或腸內寄生蟲等不合格項目時，雇主依法「應」安排其留台接受再檢查與治療，等同將跨國疾病防治與照顧責任轉嫁雇主，嚴重侵害雇主權益。

全聯會表示，邁入超高齡社會的台灣，各行各業及家庭照顧的缺工問題日益嚴峻，雇主引進移工是為補足勞動力、照顧重症病患，而非承擔移工來台待產、育兒或跨國醫療的額外風險。

為此，全聯會呼籲衛福部、勞動部恢復恢復母國體檢的「妊娠」及「HIV」項目，未通過者應不予核發入境簽證，從源頭避免移工入境後衍生的健保醫療支出、安置補助費用；並於移工入國3日健檢中恢復上述兩項檢查，若檢出懷孕或HIV陽性，是否繼續留台待產或治療，應充分尊重雇主意願，若需返回母國，其機票費用應由移工母國仲介公司與移工依約定協議支付。

此外，全聯會也呼籲衛福部修正「受聘僱外國人健康檢查管理辦法」，將現行「雇主應安排治療」修正為「得經雇主同意後，在台接受治療」。若雇主因照顧人力中斷等考量不同意留台治療，移工返國費用由母國仲介與移工協議支付；若基於人權考量留台治療，也請勞動部研議配套，在移工無法提供勞務期間，由政府相關單位負責安置與生活照顧，全面免除雇主的照顧與法律責任。

全聯會最後呼籲，移工權益固然需要維護，但台灣弱勢雇主與病患家庭的生存權、照顧權同樣不容忽視，唯有建立公平、透明且符合實務需求的體檢與配套政策，才能真正創造跨國勞動力、雇主家庭與社會體系的三贏局面。