國慶連假台東交通疏運啟動！9、11日兩波車潮 焰火夜中華大橋封閉

國慶3天連假明天起登場，公路局南區養護工程分局今天下午3時啟動交通疏運計畫，預估10月9日為出遊及返鄉高峰、11日為收假高峰，台東金崙、多良、初鹿、金城武樹及三仙台等景點周邊路段可能出現車潮；10日國慶焰火登場，市區周邊也將實施交通管制，提醒用路人提前規畫行程。

南分局表示，針對台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹，以及台11線三仙台等易壅塞路段，已規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖，並協調觀光地區主管單位及地方警力，加強交通疏導及違規取締。

今年國慶焰火10日晚間在台東登場，預定當晚6時30分至9時封閉台11線中華大橋，規畫替代道路改駛台11乙線；臨海路一段51巷自10日上午9時起至活動結束列為防災通道，實施全線管制。森林公園琵琶湖周邊區域自9日凌晨0時起至10日晚間10時止禁止進入，活水湖區域則管制至12日凌晨0時。

縣府也規畫免費接駁車，民眾可從台東車站及台東轉運站往返活動會場，服務時間為下午2時至晚間10時30分，約20分鐘一班，並視人潮機動加開班次。自行開車者，小客車可停放於臨海路一段成功路至中正路區段；機車可停放於四維路一段底及臨海路一段51巷旁，並依現場交管人員指引停放。

南分局提醒，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，國慶連假9日至11日均開放通行；台9線南迴公路部分2車道縮減為1車道路段，則配合車流實施漸變措施，北上往台東方向於9日上午8時至下午3時，在新路社區449K路段實施；南下往屏東方向於11日中午12時至晚間7時，在雙流社區440K路段實施，並視車流情況解除或延長。

另外，台9線大鳥路段413K+850至413K+950因災害造成路面塌陷，國慶連假期間維持北上、南下各1車道通行，用路人應依現場管制方向行駛。南分局呼籲，連假出發前先掌握即時路況及交通管制資訊，避開交通尖峰，並可利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路APP」查詢路況，行駛途中遵守標誌、標線、號誌及員警指揮，共同維護連假交通順暢與安全。