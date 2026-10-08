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國慶連假台東交通疏運啟動！9、11日兩波車潮 焰火夜中華大橋封閉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東國慶焰火10日登場，因應焰火觀賞人潮，10日晚間6時30分至9時將封閉台11線中華大橋，提醒用路人提前改道。聯合報系資料照
台東國慶焰火10日登場，因應焰火觀賞人潮，10日晚間6時30分至9時將封閉台11線中華大橋，提醒用路人提前改道。聯合報系資料照

國慶3天連假明天起登場，公路局南區養護工程分局今天下午3時啟動交通疏運計畫，預估10月9日為出遊及返鄉高峰、11日為收假高峰，台東金崙、多良、初鹿、金城武樹及三仙台等景點周邊路段可能出現車潮；10日國慶焰火登場，市區周邊也將實施交通管制，提醒用路人提前規畫行程。

南分局表示，針對台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹，以及台11線三仙台等易壅塞路段，已規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖，並協調觀光地區主管單位及地方警力，加強交通疏導及違規取締。

今年國慶焰火10日晚間在台東登場，預定當晚6時30分至9時封閉台11線中華大橋，規畫替代道路改駛台11乙線；臨海路一段51巷自10日上午9時起至活動結束列為防災通道，實施全線管制。森林公園琵琶湖周邊區域自9日凌晨0時起至10日晚間10時止禁止進入，活水湖區域則管制至12日凌晨0時。

縣府也規畫免費接駁車，民眾可從台東車站及台東轉運站往返活動會場，服務時間為下午2時至晚間10時30分，約20分鐘一班，並視人潮機動加開班次。自行開車者，小客車可停放於臨海路一段成功路至中正路區段；機車可停放於四維路一段底及臨海路一段51巷旁，並依現場交管人員指引停放。

南分局提醒，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，國慶連假9日至11日均開放通行；台9線南迴公路部分2車道縮減為1車道路段，則配合車流實施漸變措施，北上往台東方向於9日上午8時至下午3時，在新路社區449K路段實施；南下往屏東方向於11日中午12時至晚間7時，在雙流社區440K路段實施，並視車流情況解除或延長。

另外，台9線大鳥路段413K+850至413K+950因災害造成路面塌陷，國慶連假期間維持北上、南下各1車道通行，用路人應依現場管制方向行駛。南分局呼籲，連假出發前先掌握即時路況及交通管制資訊，避開交通尖峰，並可利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路APP」查詢路況，行駛途中遵守標誌、標線、號誌及員警指揮，共同維護連假交通順暢與安全。

台東縣政府公布國慶焰火活動當天主舞台周邊交通停車及管制示意圖。圖／台東縣政府提供
台東縣政府公布國慶焰火活動當天主舞台周邊交通停車及管制示意圖。圖／台東縣政府提供

國慶 連假 台東

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