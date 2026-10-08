國慶連假水氣增！國慶日大台北、東半部降雨明顯 下周三東北季風再增強

明起就是3天國慶連假，中央氣象署預報員趙竑上午指出，未來一周天氣大多偏東北風到東風，迎風面易雨，午後南部山區及近山區陣雨。溫度方面，白天偏暖，夜晚清晨感受涼。國慶連假水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，其他地區多雲到晴。

趙竑指出，今天東北風逐漸減弱，迎風面基隆、北海岸及東半部地區雲量多，其他地區多雲到晴，屬於穩定的天氣。今天到明天白天降雨，迎風面基隆、北海岸、東北部及大台北山區有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區及近山區有陣雨。

未來降雨，趙竑說，明晚到下周日（11日）水氣稍增，大台北及東半部局部雨，午後南部山區陣雨，由於10日及11日東方外海水氣較多，11日北海岸、宜蘭有較大雨勢。國慶當天大台北、東半部地區降雨情況比較明顯，尤其是大台北及宜蘭降雨較持續，雨區也較廣；花東則為零星降雨。

趙竑指出，至於下周一下周二漸轉東北風，北海岸、東半部地區、大台北山區局部雨，午後南部山區陣雨。下周二（13日）晚上北方大陸高壓南下，下周三（14日）東北季風稍增強，北海岸、東半部地區、大台北山區局部雨，午後其他山區陣雨。

氣溫方面，趙竑說，今天到明天清晨北部及東半部氣溫較低，約20-23度，白天可回升到28度；中南部這兩天白天非常溫暖，清晨約25度。雙十連假到下周三，白天溫暖、清晨稍涼，清晨約25度，可回升到近30度，中南部有機會達32-34度。之後隨東北季風再增強，溫度才會下降。

今明兩天白天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供