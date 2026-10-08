跳脫傳統「治病」框架 光田中西醫團隊整合醫療科技與多科專業

台中一名50歲吳姓婦人主動脈瓣膜置換術後，仍反覆出現疲倦、頭暈與體力不濟，最嚴重時每月能正常上班的日子所剩無幾。面對生活大受影響的患者，光田綜合醫院中西醫團隊跳脫傳統「治病」框架，中西醫團隊整合醫療科技與多科專業，落實「全人醫療」理念，全面照顧患者身心。

「醫師看見的是各種疾病，但患者承受的，卻是同一個身體。」光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，當患者同時面臨疲倦、頭暈、睡眠障礙及情緒低落等多重困擾時，治療方針也必須跨越多維度。團隊依患者不同階段的臨床需求，從循環系統、神經功能、情緒調節到營養支持等面向切入，精準回應患者的不適與生活需求，協助找回生活品質。

吳婦有心血管疾病及心臟手術史，團隊透過EECP體外反搏同步加壓四肢，支持心臟及全身血液循環，輔以ILIB靜脈雷射。出現情緒低落時，運用rTMS重複經顱磁刺激與tPBM經顱光生物刺激等非侵入性腦刺激治療，協助神經與情緒調節。面對長期疲累、壓力及營養需求，也搭配高階營養點滴補給。楊鈞百指出，「跨維度治療」是依患者症狀、病史及不同階段需求，從多面向提供對應治療，兼顧疾病、體力、情緒及生活功能。

家庭醫學科暨高壓氧中心副主任楊皓雯醫師表示，吳婦長期疲累、體力不足，加上曾接受多次重大手術，醫師也進一步評估身體氧氣供應，安排高壓氧治療。透過高壓氧增加血液中含氧量後，讓更多氧氣送達身體組織，幫助能量代謝。接受治療後，吳女士自覺精神與體力均有改善。

楊皓雯醫師也串聯中醫安排「AI經絡能量檢測」與中醫調理。西醫從疾病、器官功能及生理變化評估，中醫從氣血經絡、體質及整體狀態觀察。兩種視角的交集，讓醫療團隊能以更立體、更多元的維度去理解患者的真實需求。

中醫部長蔡岳廷表示，中醫強調「治未病」，重視身體不同階段的變化。AI經絡能量檢測則讓傳統望聞問切增加可視化、可持續比較的數據資訊，結合患者感受與臨床症狀，讓難以由單一指標呈現的身體狀態，多一個持續追蹤的維度，也成為跨維度整合評估的一環。