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高雄第二機場要設哪裡？ 民代強調「彌陀航空城」不輸南星計畫區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員方信淵認為，高雄需要24小時可起降機場，彌陀條件不輸目前最多人討論的南星計畫，盼打造彌陀航空城。市長陳其邁說，會有兩大難題。圖／取自高雄市議會官網
高雄市議員方信淵認為，高雄需要24小時可起降機場，彌陀條件不輸目前最多人討論的南星計畫，盼打造彌陀航空城。市長陳其邁說，會有兩大難題。圖／取自高雄市議會官網

高雄高科技產業興起，受限小港機場宵禁問題，增設24小時起降機場聲浪高漲，南星計畫區呼聲高。議員方信淵指出，南星計畫區離小港機場太近、功能重疊性高，反觀彌陀土地取得成本較低，且位處高雄、台南中間，鄰近半導體S廊帶園區。市長陳其邁說，會有兩大難題，但會將地方意見反映給交通部列入評估。

市長陳其邁爭取在南星計畫區開闢高雄第二機場，市府已委託國外顧問公司進行新建24小時國際機場可行性評估。

市議員方信淵今日總質詢指出，高科技發展講求運輸時效，南星計畫區離小港機場太近，彌陀鄰近台南，可以就近串起半導體S廊帶的國際客貨運需求，條件不輸南星計畫區，希望將彌陀規畫為航空城

市長陳其邁說明，民航局最後一次針對機場的正式評估報告是在2014年完成，十幾年時間過去，目前高雄產業與當年完全不一樣，他也認為交通部應該重新針對南部機場的運量、產業需求及國家安全等因素重新評估。

陳其邁表示，彌陀涉及岡山空軍基地遷移及土地產權複雜問題，有些海裡面土地還有所有權，市府開闢自行車道遇過1、200人共同持分土地的徵收難題。另外，以現在條件來說，填海造陸技術可行，比較不會影響陸地上居民的生活作息。

「國道1車流飽和、南星運輸路途遠」方信淵強調，高科技產業全集中在北高雄，高速公路的負擔已經很大，產權複雜的持有土地多半分不回來，若分錢反而好處理；北高廢棄土方無處可放，若推動機場填海造陸，可以讓土方有去處，很多方法可以克服難題。

陳其邁強調，包含物流園區在內，新機場至少需要1500公頃用地，很多條件必須納入思考，高雄需要新機場，不管設在彌陀或小港，都是很好的選擇，會將議員意見轉請交通部列入評估。

機場 航空城 南星計畫區

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