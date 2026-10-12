挪威海鮮品牌特展圓滿落幕！ 完美移轉產地精神 獲進口夥伴、消費者雙重肯定

9,000公里的極地探索：華山《極地任務》特展破萬人潮圓滿落幕

秋天正是海鮮最肥美的季節，無論是油脂豐腴的挪威鮭魚，或是細緻油潤的挪威鯖魚，來自挪威的純淨海味早已融入台灣消費者的日常生活。市場數據顯示，高達八成的台灣消費者每週至少食用一次挪威鮭魚或挪威鯖魚，台灣更已名列挪威海鮮在全亞洲最成熟的市場之一，深刻展現大眾對挪威產地與品質的高度信賴。

為了深化產地價值與永續理念的溝通，挪威海產推廣協會（Norwegian Seafood Council，簡稱 NSC）日前於台北華山 1914 文化創意產業園區打造《極地任務：解鎖挪威海鮮秘寶——9,000公里的純淨遠征》品牌體驗展，日前正式圓滿落幕。特展以「Origin Matters — 產地決定品質」為核心，將極圈峽灣生態與現代養殖科技化為沉浸式體驗，展期共吸引逾 12,000 名觀展人次共襄盛舉，現場更送出超過 1,000 份極鮮試吃，成功引領參觀大眾看見每一道端上台灣餐桌的極鮮美味背後，源自極地的嚴謹標準與永續承諾。

挪威海產推廣協會於台北華山1914文化創意產業園區打造《極地任務：解鎖挪威海鮮秘寶——9,000公里的純淨遠征》品牌體驗展，以「Origin Matters — 產地決定品質」為核心，帶領觀眾認識挪威海鮮從產地到餐桌的旅程。 攝影／王聰賢

解密秋季極鮮：28%黃金魚油與72小時極速冷鏈引發共鳴

極致美味早在抵達廚房前就已確立。特展透過科學數據解密秋季海鮮的頂級關鍵：每年 9 月至 11 月盛產的挪威鯖魚，天然脂肪含量最高可達約 28%，富含 Omega-3 與多元營養；而挪威鮭魚則生活於深海箱網中，享有「97.5%海水水體空間、魚群僅占約2.5%」的極致寬敞環境，並由先進科技全天候監測魚隻福祉，歷經充裕成長期孕育出緊實肉質與細膩紋理。更關鍵的是，挪威透過嚴格的「72小時高標準低溫冷鏈與空運直送」，以極速保鮮科技守護剛離水的純淨滋味。

展覽期間吸引大量家庭客與自煮族駐足交流。許多常逛超市的民眾直言，平時餐桌上少不了乾煎挪威鯖魚或挪威鮭魚，卻是第一次具體了解秋季鯖魚高達28%的黃金油脂比例，以及72小時空運冷鏈的嚴謹標準。「以前買魚多半看價格或外觀，現在才知道產地與低溫直送對口感的影響這麼大，以後挑選時會特別認明產地標章。」現場民眾的直接反饋，如實反映出台灣消費者對食材從單純「吃美味」進階到「懂來源」的轉變。

每年9月至11月為挪威鯖魚重要捕撈季節，展場透過「黃金捕撈季」情境展示，介紹挪威鯖魚脂肪含量最高可達約28%的秋季風味特色。 攝影／王聰賢

從「產地精神移轉」扎根：進口夥伴看見深耕台灣的決心

除了天然條件與保鮮科技，展覽更深入呈現挪威攜手「國際海洋考察理事會（ICES）」推行的科學採捕配額制度，透過法規限制落實節制採捕，展現對大海的敬畏與永不透支自然資本的制度堅持。

挪威海鮮進口夥伴與業界代表亦指出，從這次華山打造的體驗空間，能深切感受到協會對台灣市場的長期重視與務實投入。業者坦言，目前在台灣零售通路端，產地標章的影響力仍需時間發酵，並非單靠貼上產地標章就能瞬間帶動銷量，因此現階段「深化消費者教育」才是根本之道；而這次展覽成功將挪威純淨海域與產地精神完整移轉到台灣，讓大眾從源頭理解「產地決定品質」，正是為下游通路打下穩固信賴基礎的關鍵一步。

為下一代守護珍貴海洋資源

面對當前全球氣候變遷與海洋資源緊縮帶來的供應挑戰，展覽傳遞了品牌更宏觀的產業戰略。挪威海產推廣協會東南亞總監 Åshild Nakken 於展出現場表示，台灣消費者講究食材來源與質地，對魚鮮風味具備高度鑑賞力，一直是挪威海鮮重要的核心市場。面對未來的環境與供應變動，挪威選擇將捕撈配額的限制化為對品質與未來的責任承諾，不盲目追求出貨量，而是以「Seafood from Norway」挪威海鮮產地標章深化產地溯源與永續核心，將產銷思維從被動應對供應挑戰，轉化為主動為下一代守護海洋自然資源的長遠堅持。

挪威海產推廣協會東南亞總監 Åshild Nakken 表示，台灣消費者講究食材來源與質地，對魚鮮風味具備高度鑑賞力，一直是挪威海鮮重要的核心市場。 攝影／王聰賢

認明產地標章，讓永續理念延續至日常餐桌

這場特展不僅是一場揭密挪威漁業的科普體驗，更是一場連結產地與日常餐桌的深刻對話。如今，無論是挑選生食級挪威鮭魚享用刺身生魚片，或是採買營養豐腴的挪威鯖魚作為家庭日常烹調，消費者只要認明官方「Seafood from Norway」挪威海鮮產地標章，就能輕鬆辨識源自挪威的純正極鮮，在享受頂級美味的同時，也以每一次的選擇共同支持負責任的永續漁業。