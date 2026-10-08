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台南辦免費「走讀吳晉淮的音樂人生」活動鼓勵「唱咱的歌、行咱的路」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南辦免費「走讀吳晉淮的音樂人生」活動大家「唱咱的歌、行咱的路」。圖／文化局提供
台南辦免費「走讀吳晉淮的音樂人生」活動大家「唱咱的歌、行咱的路」。圖／文化局提供

台南市政府文化局今天宣布與南瀛文化協會22日、25日在台南柳營吳晉淮音樂紀念館、柳營劉啟祥美術紀念館辦「唱咱的歌．行咱的路」免費系列活動。有台語導覽、地方走讀及音樂分享，要帶領民眾從吳晉淮的歌曲與生命故事出發，走進他成長的土地，感受台語、音樂與地方文化深厚連結。

詳情及報名方式網頁https://reurl.cc/VneW5b，相關問題洽新營社區大學06-6326927。活動政府補助免費，文化局歡迎對台語、地方文化及吳晉淮音樂有興趣民眾參加，一同「唱咱的歌、行咱的路」。

文化局表示，吳晉淮的歌唱著一個時代的情感，也讓台語成為許多人記憶中熟悉的聲音。活動以「其歌、其人、其館」為主軸，22日辦「台語導覽培力課程」，由台灣歷史博物館副研究員黃裕元及文化導覽員王語羚帶領，從吳晉淮的音樂與生命故事出發。

承辦人員說，課程以教育工作者、館員、導覽志工為優先參與對象，培育吳晉淮音樂紀念館種子導覽員，建立館舍台語導覽人才基礎，並透過導覽服務將台語使用融入文化場域，深化吳晉淮音樂文化的推廣與傳承。

25日則推出「台語流行音樂文化走讀—吳晉淮音樂路徑走唱會」，黃裕元帶領民眾從經典歌曲認識吳晉淮的音樂歲月，再走訪吳晉淮音樂紀念館，並由牧歌音樂工作室現場演唱經典歌曲，透過歌唱、聆聽與走讀等參與方式，讓民眾從熟悉的旋律進一步認識台語流行音樂文化，走進吳晉淮的音樂世界。

兩場活動免費參加，每場限30人額滿為止，集合地點劉啟祥美術紀念館、地址柳營區士林里中山西路三段112號。活動將往返兩處館舍，參加者自備機車、單車或租借共享單車等交通工具前往。

台南辦免費「走讀吳晉淮的音樂人生」活動大家「唱咱的歌、行咱的路」。圖／文化局提供
台南辦免費「走讀吳晉淮的音樂人生」活動大家「唱咱的歌、行咱的路」。圖／文化局提供

台南辦免費「走讀吳晉淮的音樂人生」活動大家「唱咱的歌、行咱的路」。圖／文化局提供
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