聽新聞
0:00 / 0:00
防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車
中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。
雙十連假即將展開，行政院今舉行行政院院會，交通部簡報指出，國內整體平均訂房率為61.53%，假期前2日平均訂房率最高前3名依序為台北市、連江縣和台東縣。共計有4個縣市超過平均，共7個縣市的訂房率超過6成。
交通部分析各交通運輸方式的運量，指國道尖峰日落在10月9日，台鐵則落在10月8日，而高鐵落在10月11日。
在高鐵的部分，交通部指出，總運量預估為128.5萬人次至142.9萬人次，10月11日的高峰預估達33.7萬人次。交通部表示，高鐵在雙十國慶假期總共提供917班次，其中包括92班加班車。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。