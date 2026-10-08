防中秋自由座之亂再現！ 雙十連假高鐵擬開92班加班車

中秋教師節連假高鐵疏運亂象頻傳，引發民怨。雙十國慶連假假期即將到來，交通部8日公布交通疏運計畫，在高鐵部分預計總運量將高達142.9萬人次，疏運高峰將落在10月11日。交通部指出，高鐵將加開92班車。

雙十連假即將展開，行政院今舉行行政院院會，交通部簡報指出，國內整體平均訂房率為61.53%，假期前2日平均訂房率最高前3名依序為台北市、連江縣和台東縣。共計有4個縣市超過平均，共7個縣市的訂房率超過6成。

交通部分析各交通運輸方式的運量，指國道尖峰日落在10月9日，台鐵則落在10月8日，而高鐵落在10月11日。

在高鐵的部分，交通部指出，總運量預估為128.5萬人次至142.9萬人次，10月11日的高峰預估達33.7萬人次。交通部表示，高鐵在雙十國慶假期總共提供917班次，其中包括92班加班車。