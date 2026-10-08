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買回洋樓傳承客家記憶 北埔姜阿新洋樓獲國家文化資產保存獎
文化部第7屆「國家文化資產保存獎」得獎名單揭曉，新竹縣縣定古蹟「北埔姜阿新洋樓」再獲國家級肯定，長期投入古蹟保存與推廣的財團法人姜阿新教育基金會，榮獲「保存貢獻類」殊榮。基金會持續投入洋樓管理維護、教育推廣及公共開放，讓北埔茶產業歷史與客家文化記憶得以延續。
新竹縣長楊文科表示，姜阿新教育基金會獲獎，不僅是多年努力的成果，也是新竹縣文化資產保存的重要榮耀。姜家後代共同守護家族文化資產，透過基金會持續推動管理維護、教育推廣與活化利用，讓洋樓成為民眾認識北埔茶產業歷史及客家文化的重要場域。
姜阿新洋樓曾於「112年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」獲「管理維護優良獎」，此次再獲國家文化資產保存獎，肯定其從日常維護、公共開放到文化傳承的長期投入。
文化局長朱淑敏表示，姜阿新洋樓是北埔茶產業發展的重要見證。姜阿新1946年籌組永光公司，同年興建洋樓，由建築師彭玉理設計，融合地方匠師工藝，見證北埔茶產業發展。洋樓一度易主，2012年由姜家後代共同買回，當時建築已有漏水、白蟻蛀蝕及結構受損等問題，經文化局推動修復，2018年完成修復。
古蹟修復並非保存終點。姜阿新教育基金會持續透過導覽、展覽、教育合作及茶文化推廣，讓民眾走入古蹟，也讓洋樓從家族記憶轉化為公共文化場域，展現公私協力保存私有文化資產的成果。
本屆獎項中，長期參與新竹縣文化資產保存修復的林志成建築師、承熙建築師事務所、沅碩營造工程有限公司及傳統彩繪匠師蔡龍進，也獲得相關獎項肯定，展現建築修復、營造及傳統技藝等不同面向的專業成果。
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