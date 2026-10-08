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國慶連假不用出國 屏東百攤異國市集縣民公園登場帶你環遊世界

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「2026世界在屏東」10月9日至11日，每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場，圖為先前舉辦情況。圖／屏東縣政府提供
「2026世界在屏東」10月9日至11日，每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場，圖為先前舉辦情況。圖／屏東縣政府提供

國慶連假相約屏東，一站玩遍世界。「2026世界在屏東」10月9日至11日，每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場，集結百攤特色市集、國際文化展演、人氣歌手演唱、街頭演出及異國手作體驗，從午後延伸至夜晚的國際嘉年華，民眾不用出國，在屏東感受世界多元文化。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年活動集結100攤特色攤位，其中超過80攤為異國特色攤位，匯聚各國飲食、手作工藝及文化創意，讓民眾從味蕾到生活體驗感受不同國家的文化魅力。同時推出「消費滿額集點」活動，民眾於合作攤位消費每滿100元即可獲1點，集滿5點可至服務台兌換活動限定文創品，邀請民眾逛市集、品嚐食、集點換好禮，留下專屬「世界在屏東」的紀念回憶。

現場打造沉浸式世界旅行體驗，「世界旅行箱」及「環遊地標牆」打造入口意象，並設置多組異國風情打卡點。此外，日本愛媛縣吉祥物「蜜柑」在活動三天，每日驚喜現身，與大小朋友近距離互動。

舞台演出同樣精彩，開幕日邀請「鹿兒島傳統樂器傳承會」帶來具有日本文化特色的開場演出，開幕夜更集結歌手邱鋒澤、鼓鼓呂思緯、方泂鑌接力演唱，以及台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇、恬魚、筱雯、千千、芋頭活力登台，從傳統文化展演、流行音樂到啦啦隊演出，打造熱鬧多元的開幕夜。

傳播處表示，三天國際文化展演，涵蓋日本流行音樂、西洋經典情歌、世界樂器演奏，以及韓國、峇里島、捷克、西班牙佛朗明哥等多國特色舞蹈，透過音樂、舞步與傳統服飾，呈現各地不同文化風貌，讓民眾不必遠行，就能感受豐富多元的世界風情。

傳播處說，異國主題DIY體驗，包含泰國椰子殼創作、印尼蠟染布拖鞋吊飾及日式榻榻米杯墊，手作認識各國文化。活動最後一天「國際文化創意舞蹈交流賽」11日下午在屏東縣民公園「森呼C圓形廣場」登場，讓不同國家的舞蹈與創意在屏東交流。

屏東縣政府表示，「2026世界在屏東」不只是異國市集，更是串聯美食、音樂、舞蹈、藝術及文化交流的國際平台，透過百攤特色市集、國內外藝文演出、多元DIY體驗及國際舞蹈交流，讓世界文化在屏東相遇。適逢國慶連假，邀請大家到縣民公園，午後逛到夜晚，享受不用出國也能環遊世界國際嘉年華。

「2026世界在屏東」10月9日至11日，每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場，圖為先前舉辦情況。圖／屏東縣政府提供
「2026世界在屏東」10月9日至11日，每日下午4時至晚間9時在屏東縣民公園熱鬧登場，圖為先前舉辦情況。圖／屏東縣政府提供

國慶 公園 屏東 連假

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