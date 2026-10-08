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孩子赴日交換卡關！日本開學1週COE還沒來 家長抱怨反遭轟

聯合新聞網／ 綜合報導
滿心期待赴日交換留學，沒想到學校都開學了，人還卡在台灣！ 圖／AI生成
滿心期待赴日交換留學，沒想到學校都開學了，人還卡在台灣！ 圖／AI生成

滿心期待赴日交換留學，沒想到學校都開學了，孩子卻還卡在台灣！近日一名家長在臉書社團「爆料公社發文抱怨，孩子原定10月赴日本大學研究所擔任交換研究學生，卻因遲遲拿不到「在留資格認定證明書」（COE），無法辦理後續簽證，就連開學日期都已經過了，仍不知何時才能出發。家長氣得直呼「過去對日本一向印象不錯，現在真的很失望」，沒想到貼文曝光後，反而引來不少網友質疑準備時間太晚。

原PO表示，孩子申請赴日本大學研究所交換研究一年，校方原定10月1日開學，照理應該在9月30日入住學生宿舍，沒想到直到10月7日，仍未取得日本出入國在留管理廳核發的COE，導致後續簽證程序完全卡住。

原PO透露，日方9月初要求補充家庭成員背景資料，便立即備妥相關文件，日本校方也於9月10日完成補件。然而，將近一個月過去，COE依舊沒有核發，眼看開學日期早已過了，孩子卻連何時能入境日本都不知道，讓人相當焦急。

更讓原PO無奈的是，自己曾向外交部及台灣駐日本辦事處尋求協助，但都未能獲得實質幫助，試著撥打日本出入國在留管理廳電話，也始終無法接通。而且，聽說COE審核可能需要2、3個月，甚至長達半年，不禁擔心「那這樣這個學期還需要過去交換學生嗎？」因此也希望有經驗的網友能提供建議，看看是否有方法能加快日方審核進度。

由於原PO本身具有多年承辦台灣外籍學生居留證及工作證的經驗，因此推測兩件申請案可能由不同承辦人員審核，才會出現文件要求不同的情況。原PO進一步補充，孩子並非等到9月才開始準備赴日交換，台灣與日本兩邊學校早在上個學期就已啟動相關程序。據了解，8月初共有2名同校學生向東京同一所大學的不同研究所送件，其中一人9月初便順利取得COE，也不需要補充家庭成員背景資料，自己的孩子卻被要求額外補件。直呼原本對日本的好印象，已打了折扣。

原PO的遭遇引發熱議，不少網友認為，雖然能理解家長擔心孩子錯過開學的心情，但日本簽證與在留資格審查屬於日本政府權限，台灣外交部及駐日單位無法直接介入。有網友直言「這是日本的簽證，屬於日本方的判斷」，建議家長透過日本校方持續確認案件進度，或與台日雙方學校協調是否能延後交換時間。

也有許多在日台灣人分享自身經驗，表示日本行政程序本來就相當耗時，尤其東京地區申請人數多，等待數個月並不罕見。「在日台灣人告訴你很正常啊」、「不是每個國家都跟台灣一樣效率快的」、「日本留學，開學半年後才成行的學子很多」，還有網友透露，自己曾經為了聯繫日本入管單位，連續打了500多通電話才終於有人接聽。

另有網友質疑申請時間是否過於緊迫，指出日本留學相關文件通常需要提前數個月準備，「我4月開學，前年10月就開始送件了」、「這就是完全沒做過功課，9月才辦，你知道前面多少人嗎？」不過，原PO也再次澄清，相關程序早在上學期便已展開，並非9月才開始申請，且每次接到補件通知都立即處理，並沒有拖延。

值得注意的是，根據日本台灣交流協會官方說明，台灣護照持有者須先取得日本出入國在留管理廳核發的COE，才能依規定提出相關簽證申請。簽證原則上於受理後5個工作天內核發，但若涉及額外審查或補件，時間仍可能延長。至於COE本身，日本官方也提醒申請人應預留充裕時間，提前送件。

簽證 日本 抱怨 開學日 留學 爆料公社 台灣

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