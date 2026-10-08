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國慶連假和焰火施放 公路局啟動台東交管措施

中央社／ 台東縣8日電

國慶連假及焰火施放，交通部啟動台東地區交管措施，包括南迴公路多良、金崙路段疏導和替代路線，焰火施放期間台東市中華大橋封閉；原例行性管制的南橫梅山至向陽段連假開放。

國慶連續假期，自9日（星期五）至11日（星期日）止共計3天，公路局南區養護工程分局自8日下午3時啟動實施國慶連續假期交通疏運計畫。

交通部公路局南區養護工程分局今天公告表示，預估9日為出遊與返鄉高峰，11日為收假高峰，南分局針對台東地區轄管省道，如台9線金崙風景區路段、台9線多良火車站路段、台9線初鹿牧場路段、台9線金城武樹附近路段、台11線三仙台等鄰近風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導策略、管制及配套措施。

包括規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

南區養護工程局表示，國慶焰火活動「世界的方舟：南島台灣」在台東市區舉行，預定於10日晚上6時30分至9時封閉台11線中華大橋，規劃替代道路改駛台11乙線中華大橋，用路人行駛可遵循資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段前往目的地。

南區養護工程局表示，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，於國慶連假期間（9至11日）均開放通行。請用路人於國慶連假前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，或多多使用大眾運輸工具。出發前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，儘可能避開交通尖峰。

台東 國慶 連假

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