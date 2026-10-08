明明累爆卻還是睡不著？網友揪出十大失眠元凶 想靠GABA助攻該怎麼選？

最近睡眠又成了不少人有感的生活議題。藝人陳建州日前因急性心肌梗塞住院，術後談及過去生活作息，透露自己長期睡眠不足，甚至曾有每天只睡3、4個小時的情況，讓外界再次關注「睡太少」對身體帶來的影響。

歌手蔡依林則曾分享個人早睡習慣，晚上9點半左右就準備入睡，平時也會刻意留時間讓自己放鬆、慢慢進入休息狀態。兩種截然不同的睡眠日常，也讓人忍不住想問：究竟怎麼樣才算睡得好？

對多數人來說，睡覺早就不是「累了就躺下」這麼簡單。明明白天忙到筋疲力竭，晚上卻忍不住滑手機；躺在床上腦袋還在回放工作與生活大小事；咖啡喝到下午、週末睡到中午，結果到了晚上又開始睡不著。看似不起眼的生活習慣，都可能在不知不覺間打亂睡眠節奏。

究竟哪些原因最容易讓人一覺難眠？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點現代人睡不好十大原因，快來看看哪些習慣正在偷走你的好眠！

No.1 心理壓力與焦慮

示意圖／Gemini

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到了晚上，明明身體已經累得不行，腦袋卻還開著「待辦事項清單」：工作進度、明日行程、人際關係，甚至白天聽到的一句話，都忍不住在腦中反覆播放，越想趕快睡著，反而越焦慮。不少網友也深受其擾，「我的焦慮是該睡覺、休息的時候，大腦依舊無法停下來，飛速地在思考各種事情」、「焦慮到睡不著，明明知道沒什麼好焦慮的但就是焦慮到不行」。

長期處在壓力與緊繃狀態，確實容易讓人到了晚上仍難以放鬆。除了從睡前習慣著手，也有人開始關注日常營養補充，其中GABA（γ-胺基丁酸）便是常被討論的營養成分。GABA是中樞神經系統重要的抑制性神經傳導物質，主要作用之一是降低神經元過度活躍的機率，扮演調節神經活動的重要角色，簡單來說，就像替過度運轉的神經踩下「煞車」，幫助維持興奮與抑制之間的平衡。

市面上的GABA產品選擇眾多，該怎麼挑？除了關注是否含有GABA，也可以掌握「含量、原料來源、產地」三大指標：首先是含量，足量補充才能清楚掌握每日攝取量；其次是原料來源，了解GABA採用何種原料，有助於進一步掌握產品品質；最後則是產地，從製造地與進口方式確認產品來源，挑選自己信賴的產品。

以熱門的「DHC好眠素」為例，考量台灣民眾普遍偏晚睡、追求高效率保養的習慣，台灣特別選用日本頂級專利原料PharmaGABA™，每粒含有TFDA最高規格100毫克，提供足量補充；同時堅持日本製造與原裝進口，從原料來源、GABA含量到產品產地皆有明確標示，成為不少忙碌上班族挑選時的熱門選擇。

No.2 攝取咖啡因

示意圖／Gemini

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你也喜歡下午來杯咖啡提神、晚上再喝杯茶放鬆嗎？若是咖啡因攝取時間沒抓好，可能會讓「今晚一定要早點睡」再次破功！尤其咖啡、濃茶、可樂、能量飲料等飲品都含有咖啡因，許多網友均曾表示，「想改喝茶清爽一下，但下午喝了晚上又睡不著」、「我自己對咖啡因算敏感，晚上喝咖啡會睡不著」，還有人哭訴，「現在努力戒咖啡因中，因為失眠嚴重，每天睡六小時就自然醒，白天很累但完全睡不著」。

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院也曾解釋，咖啡因屬於中樞神經興奮劑，除了咖啡、茶之外，巧克力等食物中也含有咖啡因，建議睡前4至6小時避免攝取，以免影響入睡。

No.3 使用3C產品

示意圖／Gemini

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睡前滑手機、追劇、回訊息，已經成為不少人的固定模式，想著「再看一下就睡」，不知不覺可能讓大腦持續處在興奮狀態，越滑越有精神。

國家衛生研究院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊為此曾利用「作息足跡」（Rhythm）手機程式，連續14天記錄受試者的手機使用與睡眠時間，發現每天手機使用時間每增加1小時，入睡時間平均延後4.9分鐘，睡眠時間則減少5.5分鐘。更值得注意的是，睡前使用手機雖僅占全天使用時間14.3%，對睡眠週期延後的影響力卻占全天手機光源曝露的44%，顯示「睡前滑一下」看似時間不長，對睡眠節律的影響卻可能比想像中更明顯。

想讓自己順利進入「關機模式」，不妨在睡前30至60分鐘不碰3C產品，別讓睡前習慣打擾一夜好眠。

No.4 作息不規律

示意圖／Gemini

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每天幾點睡、幾點起床都不一定，今天熬夜追劇、明天加班到深夜，遇到輪班、出差或跨時區旅行，更容易讓原本規律的生活節奏被打亂。有網友分享「晚上睡不著，白天躺到自然醒」，結果作息不規律，生活與飲食也跟著亂了套。

長期生活步調不固定，可能讓身體難以建立穩定的睡眠習慣，因此除了盡量固定就寢時間、減少睡前使用3C產品，也可以透過日常營養補充，為睡前安排一個簡單的「收心儀式」。像是DHC好眠素採用方便吞食的迷你膠囊設計，睡前30分鐘配合開水食用1粒，對於經常輪班、加班、出差或旅遊的人來說，不需要複雜準備，就能輕鬆融入日常；每日只要銅板價，也能兼顧便利性與日常補充的負擔。

便利的食用方式也獲得不少消費者好評，有人表示「膠囊好吞」，也有人分享「原本只是抱著試試的心情，結果現在變成包包裡的常備救星」，還有網友笑稱，吃完後甚至「連牙套都忘記帶，就直接睡到天亮，還是鬧鐘叫我才醒來」。

No.5 空氣悶熱或潮濕

示意圖／Gemini

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台灣天氣悶熱潮濕，許多人晚上鑽進被窩才發現「怎麼越睡越熱」？特別是夏季高溫、梅雨季或連日下雨時，室內濕氣增加，身體也更容易感到黏膩不適，進一步影響入睡與睡眠品質。

有網友在Dcard女孩版上分享，身為長頭髮的女生在夏天睡覺時非常困擾，「雖說晚上睡覺都會開冷氣，但只要冷氣一停就會開始冒汗，每次都會被熱醒然後又要繼續開冷氣」，不僅引發卡友共鳴，「我也是冷氣一停之後就先被自己的頭髮熱醒，就算這樣還是捨不得剪短」，也有人建議，「我夏天一律先去剪頭髮，不然長頭髮睡覺真的超悶超熱」、「現在涼感枕套是真的很舒服」、「我是買涼感床墊，材質跟之前彈簧床比是有差，如果還不夠，再搭配個涼感被，應該可以大大降溫」。

No.6 抽菸、過度飲酒

睡前來根菸、喝杯酒，對有些人而言似乎是放鬆一天的「睡前儀式」，但想靠菸酒助眠，可能反而讓睡眠品質大打折扣。

衛生福利部國民健康署曾引述美國佛羅里達大學研究結果，強調吸菸者較容易出現睡眠時間縮短、入睡困難、淺眠及容易醒來等情況，主要與尼古丁具有中樞神經興奮作用有關，因此想靠抽菸放鬆、幫助入睡，反倒讓一夜好眠更加遙遠。

至於酒精，雖然喝酒後可能因中樞神經受到抑制而較快產生睡意，卻不代表能睡得更好。衛生福利部臺東醫院指出，研究發現酒精可能改變正常睡眠週期，讓後半夜較容易出現淺眠、多夢及半夜醒來等狀況，若長期靠喝酒助眠，效果也可能逐漸減弱，甚至形成「酒精成癮」、「越喝越難睡」的惡性循環。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

No.7 打呼、磨牙、說夢話

示意圖／Gemini

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明明自己已經睡著，隔天卻還是覺得很累，甚至被枕邊人抱怨「你昨晚打呼超大聲」？睡覺時的各種聲音與動作，可能成為自己或伴侶的「夜間困擾」。不論是震耳欲聾的打呼、咬得喀喀作響的磨牙，還是睡夢中突然喃喃自語，都可能讓睡眠品質遭受影響。

如果只是偶爾打呼，可能不代表有睡眠疾病，但若經常出現「鼾聲如雷」，甚至睡到一半突然呼吸停止、短暫噎住或倒吸一口氣後又發出巨大鼾聲，就要提高警覺。衛生福利部屏東醫院表示，「打呼等於睡得很好」其實是不正確的觀念，鼾聲可能是睡眠呼吸出現問題的警訊，因為入睡時呼吸道變得狹窄，可能造成呼吸阻塞；若呼吸反覆中斷，也可能讓人睡眠中反覆驚醒，進而影響睡眠品質。若發現自己或枕邊人有上述情況，建議尋求醫師評估，確認究竟只是單純打鼾，還是存在睡眠呼吸中止的問題。

No.8 環境明亮吵雜

示意圖／Gemini

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睡眠環境也是影響一夜好眠的重要因素，尤其住在市區、靠近馬路，或與家人、室友同住，更容易受到聲音與光線干擾。有網友分享，「我妹妹從小不能睡有燈的房間」、「房間門口剛好就是一個小機房／機櫃，一天24小時不停發出嗡嗡嗡的低頻運轉聲。每天在這種環境下，真的會睡不好又精神耗弱」，可見即使只是日常生活中的光線或聲音，也可能成為影響睡眠的隱形干擾。

內湖身心精神科診所曾表示，「好的睡眠環境應是幽暗、安靜且溫度適宜的」，若有睡眠困擾，可以先從改善臥室環境著手，例如關燈、拉上窗簾，降低室內光線；若周遭環境較為吵雜、難以避免，也可以配戴耳塞，減少噪音干擾，讓身體更容易進入適合休息的狀態。

No.9 吃太飽、喝太多水

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睡前吃太飽、喝太多，當心原本想好好睡一覺，卻被身體的「加班需求」打亂節奏！有些人晚餐吃得太豐盛，睡前又忍不住來點宵夜，躺上床後肚子還在忙著消化，容易讓人感覺胃脹、不舒服；也有人睡前猛灌水，結果才剛躺下沒多久就被尿意叫醒，半夜頻繁起床跑廁所。

對此中國醫藥大學附設醫院於官網提醒，睡前若感到飢餓，可以適量補充牛奶、餅乾等小點心，避免因長時間未進食而產生飢餓感，導致半夜醒來、中斷睡眠。但睡前進食仍要掌握適量原則，熱量建議控制在約100至200大卡，切勿吃得太飽；若吃得過量，可能讓腸胃在入睡後仍持續消化，影響睡眠品質。此外，睡前若喝下過多水分，也可能增加夜間頻尿、起床上廁所的情況。

No.10 吃飯、工作都窩床上

示意圖／Gemini

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床，對許多網友來說不只是睡覺的地方，而是吃飯、追劇、滑手機，甚至工作的「萬用基地」。前幾年新冠肺炎疫情期間，不少公司陸續實施居家上班制度，也讓「躺在床上工作」成為部分上班族的日常。有網友在PTT上分享，「現在在書桌坐個半小時敲筆電，不知不覺就會躺在床上作業」，也有人認為「有躺著用的筆電架不就可以躺著工作了嗎！？這樣感覺比較不會累，而且眼睛閉起來就可以睡覺，增加工作的效率！」

不過衛生福利部草屯療養院臨床心理科指出，想要擁有良好的睡眠品質，除了藥物治療外，調整生活習慣同樣相當重要，例如優化睡眠環境，讓臥室保持安靜、昏暗與適當溫度（約25度C），並建立「床只用來睡覺」的習慣，避免在床上滑手機、吃東西或工作，幫助大腦重新建立床與睡眠之間的連結，找回自然入睡的能力。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月21日至2026年9月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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