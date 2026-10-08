3歲童臉上長「菜花」！阿公竟是傳染源 醫曝全家習慣是關鍵

「跟家人共用毛巾，真的可能感染菜花嗎？」泌尿科醫師顧芳瑜近日在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」分享臨床個案，指出曾遇一名年僅3、4歲的幼童臉上出現「菜花」，經詢問家人狀況後，竟是阿公曾有赴色情場所紅燈區消費的經驗，加上家中又有全家共用毛巾的習慣，導致幼童臉部出現「菜花」。

顧芳瑜指出，幼童感染人類乳突病毒（HPV）仍然可以接受治療，但由於年紀太小，後續需要持續追蹤，尤其要留意未來是否復發；待孩子達到適合接種HPV疫苗的年齡後，也可考慮透過疫苗降低未來感染風險。

顧芳瑜過去也曾於「顧家醫療」官網提醒，「菜花」主要是透過性接觸傳染，通常出現在生殖器或肛門周圍，但HPV感染也可能發生於其他皮膚、黏膜部位。感染後可能有一段時間沒有明顯症狀，因此不少患者初期並不容易察覺。

此外，尖銳濕疣的潛伏期可能長達數個月，初期甚至不痛不癢，若發現疑似病灶，應由醫師診斷，不宜自行摳除或擠壓。即使經治療後，也不能保證未來不會復發，因此仍需持續觀察。

至於「馬桶沖水噴濺是否會感染菜花」、「共用毛巾是否一定會傳染」等網友常見疑問，醫學上仍應視病毒型別、接觸方式及實際感染情況判斷，不能單憑一次接觸就認定感染來源。若皮膚或黏膜出現不明疣狀增生或其他異常，應盡快就醫確認。

顧芳瑜也呼籲，HPV疫苗是預防HPV感染的重要方式之一，目前台灣核准接種年齡為9至45歲，家長可依孩子年齡及個人狀況，與醫師討論適合的接種時程。