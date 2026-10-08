買中古車只為了省錢？盤點十大熱門購車動機 升級、換車都上榜

買車要選新車還是中古車？考量的不只是價差問題，也和每個人的生活階段、預算與用車需求有關。有人為了家庭需求換上更大的車；有人希望用有限預算買到更高階的配備；也有剛拿到駕照的新手，只想先找一台「擦撞不心痛」的練手好夥伴。

正因個人考量各有不同，中古車市場呈現出多樣化的消費型態。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點「十大中古車購車族群」網路聲量排行，看看哪些族群討論度最高，又是什麼原因讓他們把目光轉向中古車市場。

No.1 人生階段換車

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

結婚、生子或家庭成員增加後，用車需求也跟著改變，讓「人生階段換車」成為中古車討論聲量最高的購車動機。

單身時一台小車就能滿足通勤、出遊需求；結婚生子後，後座開始多了安全座椅，後車廂還要塞嬰兒車、媽媽包和一家人的行李，空間很快就被填滿；有人隨著父母年紀漸長，開始更在意上下車是否方便、長途乘坐是否舒適，而萌生換車念頭。

像是原本偏好小車、房車的車主，在進入不同人生階段後，也可能因空間需求增加，轉而評估SUV等休旅車款，相較於每進入一個新階段就購入新車，中古車提供了另一種較有彈性的選擇，讓消費者能在既有預算內，依照目前需求重新評估車型。

No.2 有限預算買高階車

LEXUS CP同樣一筆預算，有些買家會選擇高階中古車，O提供

LEXUS CPO提供

如果手上有80萬元預算，你會買新車，還是把目標放到原本超出預算的高階車款？

部分買家認為，與其為了買新車而犧牲配備或乘坐感受，不如把目標放到車齡約3至5年的進口高階中古車。同樣一筆預算，有機會換到真皮座椅、更好的隔音表現，以及較完整的主動安全配備。

不過，高階中古車除了價格與配備，車況是否透明、購車後是否有保障，也是買家考量的重點。因此，原廠認證中古車成為部分消費者評估的選項，由品牌建立檢查、保固與售後服務機制，降低購車時對車況的不確定感。

以LEXUS CPO為例，車輛皆需經過7大類、188項原廠專業檢測。相關討論中，有網友認為「低價就能買到高階車」；也有人表示「原廠CPO好處是有保固，貴一點我覺得可以接受」。

No.3 經典老車收藏

LEXUS CPO提供

LEXUS CPO提供

對老車迷而言，年份不是缺點，反而可能是吸引力。

曾經風靡一時的性能鋼砲、大排氣量自然進氣車款，以及具有時代代表性的經典車型，如今不少已經停產，新車展間再也找不到。想找這些車，中古車市場反而成了重要管道。

這類車主在意的，可能不是最新科技或最低里程，而是某個年代才有的外型、引擎設定與駕駛感受。有人就直言「圓夢負擔太大買二手車也可以」。

不過，經典車買回家只是第一步。零件取得、維修保養與後續整理，都可能成為長期支出。有網友就提醒，「車子是鈔票的絞肉機，捏上去超過你能負擔的等級，只會換來後悔與嘆息」。

No.4 改裝、玩車

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

買車只是起點，輪圈、底盤、排氣、外觀套件……後面還有一長串改裝清單等著完成。

中古車的入手成本相對低一些，部分玩家會把省下來的預算留給後續整理與升級。市面上的改裝零件也較容易找到，從動力、底盤到外觀，都能依照自己的喜好調整。

因此，挑中古車時，有人看的不只是原廠配備，而是車款本身是否具備改裝空間、零件是否容易取得，以及買回來之後還剩多少預算可以「玩」。

有網友就分享，「買中古車來改成就更高」。

No.5 精打細算小資族

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

買車不只是在比較車價，也是在決定一筆錢接下來怎麼使用。

手上預算有限時，有人不希望一次拿出大筆現金買車，寧可降低購車支出，把資金留下來支付房租、生活費、投資或其他開銷。

新車購入後也會面臨折舊，因此部分消費者會把中古車放進比較清單，希望用較低的入手成本完成日常通勤與代步需求。不過，前期購車支出壓低後，後續維修成本仍不能忽略；若車況不佳、頻繁進廠，額外花費也可能增加荷包負擔。

挑中古車時，價格之外，是否有原廠保固也是不少人會留意的條件。像LEXUS CPO提供2年或4萬公里原廠保固，讓買家在評估車價時，也能一併確認後續保障。

No.6 商用載貨需求

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

開工作室、擺攤、跑市場，甚至每天載著工具到處施工，車子首先得「能工作」。

載貨、搬設備、採買進貨都是日常任務，車輛使用頻率高，也難免遇到狹窄巷弄、頻繁上下貨等情況。這時候，價格與實用性往往比新車外觀更重要。

中古商用車或皮卡可以降低初期購車支出，讓創業者不必把太多資金一次投入車輛，也能把預算留給進貨、設備與店面等營運需求。

車子不只是代步工具，而是直接參與工作的生財工具；只要能完成載貨與移動任務，年份與外觀的重要性自然可能往後排。

No.7 新手練車

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

剛拿到駕照、第一次自己開車上路，光是看到旁邊車子靠近一點就開始緊張，停車時更怕一個沒抓準，車門、保險桿就先多一道刮痕。

這種「新手上路什麼都怕」的心情，在Threads上也引起不少共鳴。有網友分享自己第一次獨自開車上路，有網友分享，第一次獨自開車上路就不小心發生擦撞，所幸當初買的是中古車，面對刮痕也比較能放寬心看待，貼文已累積超過1萬次瀏覽。

留言區也有其他人分享自身經驗，「頻繁開車的第一年停車也是常會有碰撞，但這些都是變成經驗值」；也有人幽默安慰，「這不是普通的刮痕，而是命運替妳刻下的『專屬戰紋』」。

No.8 體驗型買家

「這輩子不想只開同一款車！」

有人買車是為了長期持有，也有人總覺得下一台車會更有趣。這類車主換車不一定是因為車子故障，而是想試試不同品牌、車型或駕駛感受，甚至把換車當成一種興趣。

「換換病」在車友討論中並不少見，有車主坦言「換車都是換換病發作」。

如果每次都購入新車，頻繁更換車輛的成本也會跟著提高；中古車則讓買家能用較可控的預算，增加接觸各種車型的機會，開一段時間後再決定是否繼續持有。

實際使用一段時間後，才能更清楚知道空間、配備與駕駛感受是否符合自己的習慣。部分原廠認證中古車也提供購車後的確認機制，像LEXUS CPO有提供14天購車鑑賞期，讓買家實際使用後，再確認空間、配備與駕駛感受是否符合自己的用車習慣。

從轎車換休旅、從自然進氣換渦輪，甚至嘗試不同品牌，對這群車主而言，換車本身就是體驗的一部分。

No.9 過渡期代步

短期工作外派、到外地留學，或等待新車交付期間，生活還是得繼續。

每天要通勤、採買、接送小孩，沒有車可能就會立刻影響生活。但如果只預計使用幾個月到一兩年，購車時的考量自然與打算持有十年的車不同。

這時候，最新年份、頂級配備未必是首要條件，車況正常、價格合理、能完成日常需求反而更重要。

中古車因此成為過渡期間的選項之一，先處理眼前的移動需求，等工作地點、居住安排或家庭規劃確定後，再重新思考下一台長期使用的車。

No.10 急需用車

家裡唯一一台車突然故障、工作臨時調動，或原本的交通安排突然出現變化，這時候最急的問題往往只有一個：車什麼時候能開？

急著用車的人，未必有時間慢慢等新車，也不一定需要最新年份或滿配車款。只要有符合需求的現成車源，就可能直接進入看車、確認車況與購車程序。

中古車已有現成車輛，買家可以直接查看實車，完成過戶與保險等程序後即可使用。對於突然需要通勤、接送或工作用車的人來說，這種「有車就能處理事情」的即時性，就是購車時的重要考量。

尤其當原本的車突然拋錨，或生活安排無法等待時，比起重新等待一台新車，先找到符合需求的車輛，往往更符合當下的用車情境。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月8日至2026年9月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

中古車怎麼買才不踩雷？五大注意事項＋原廠認證五大優勢 專家教你檢查重點

中古車優勢一次看！10大理由告訴你為什麼比新車更划算

買中古車怕被騙？合約、保固、車輛來源...10大陷阱解析 新手也不踩坑

秋天去哪吃螃蟹？全台十大好玩漁港排行出爐 冠軍你一定聽過

養小孩最燒錢不是學費！十大育兒支出排行曝光 冠軍讓爸媽超有感