國慶連假天氣一次看！ 粉專：「這些地區」會下雨

明起就是3天國慶連假，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，迎風面下雨機率高，中南部山區則有午後雨。

「林老師氣象站」表示，9日至10日受東北風影響，環境水氣偏多，迎風面的桃園以北、宜蘭及花東地區有局部短暫陣雨，降雨強度維持在大雨等級上下；其它地區則為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫零星陣雨。

至於11日，因環境水氣仍多，加上大環境東北風持續，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區有局部短暫陣雨，花東山區及恆春半島也有零星短暫陣雨；其它地區仍然維持多雲到晴天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，「林老師氣象站」說，9日到10日，迎風面的桃園以北、宜花地區及外島的澎湖、金門高溫約27至30度，新竹以南及台東地區較熱，高溫維持30至33度，外島的馬祖地區26至28度。

11日天氣更為悶熱，北部、東北部及東半部地區30至33度，中南部地區31至34度之間，外島的澎湖及金門地區29至31度，馬祖地區高溫27至29度。

「林老師氣象站」表示，9日到10日低溫，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區在21至25度之間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，南部、台東及澎湖地區低溫23至26度之間。

11日北部、宜花及金門、馬祖地區低溫約22至25度，中南部、台東及澎湖地區則在24至27度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。