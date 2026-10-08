通勤族留意！三鶯線設備異常 龍埔至台北大學單線雙向運轉拚8時前修復

捷運三鶯線列車昨晚7時許龍埔站往三峽站方向，突然失去電力致無法行駛，行控中心獲報依程序調派列車疏散旅客。新北捷運公司指出，三鶯線因龍埔站上行月台目前斷電進行供電系統搶修作業，為維持全線疏運量能，「龍埔站至台北大學站」區間，機動調整為單線雙向運轉，該區間班距約12分鐘，並同步啟動公車接駁，其餘各站則維持正常營運。

新北捷運公司表示，預計上午8時前修復完畢，請趕時間的旅客改搭其他交通工具。

捷運三鶯線昨晚發生龍埔往三峽方向列車失去電力停駛，新北捷運公司為了疏運順暢，先把故障列車暫停行駛，所以改成降級運轉每20分鐘一班。待收班後進第二階段，下去巡軌確認，確認是列車本身問題，還是外力因素造成故障。

有民代說，三鶯線通車不久就發生設備異常狀況，必須追清楚問題出在哪，要求列車安全無虞。

在社群上，有乘車民眾今早拍下車站跑馬燈寫著「因設備異常，龍埔至三峽站採單線雙向運轉，班距約18分鐘」，提醒要搭三鶯線趕上班的民眾調整今天的通勤方式，避免上班遲到了。