今晨19.1度！吳德榮：國慶連假大台北、東半部偶有雨 桃園以南晴朗

明起就是國慶3天連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天迎風面多雲，大台北東側、東半部偶有局部零星降雨的機率，桃園以南晴朗穩定。北舒適、南偏熱，早晚偏涼、日夜溫差大。

今日各地區氣溫如下：北部20至30度、中部20至33度、南部22至35度及東部20至31度。

吳德榮指出，國慶日(周六10日)東北風迎風面雲量稍多、大台北偶有零星飄雨的機率，東半部亦偶有局部短暫雨的機率；白天微熱早晚涼。背風面晴朗穩定，中南部白天熱早晚涼。下周日至周三(11至14日)東側海面水氣仍多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼；西半部晴朗穩定，白天偏熱早晚涼。

吳德榮表示，今晨東半部及山區有零星飄雨的現象。截至上午4時42分，縣市平地最低氣溫前3依序為苗栗(西湖鄉)19.1度、新竹(關西鎮)19.6度、宜蘭(三星鄉)19.8度；各地區平地最低氣溫約在19至22度。

此外，最新(8日2時)氣象署「颱風暴風侵襲機率圖」顯示，第27 號中颱「諾洛」在中太平洋，向西進行。第28 號輕颱「小熊」則在關島東方海面，向西北西進行；皆在日本東方海面大迴轉，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。