快訊

勞動部預告修法⋯薪資揭露門檻擬調至5萬元 餐飲業憂增議薪、徵才難度

聽新聞
0:00 / 0:00

2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台北榮總陳亮恭連續七年位居台灣臨床醫師之首。聯合報系資料照
「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台北榮總陳亮恭連續七年位居台灣臨床醫師之首。聯合報系資料照

全球矚目的「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」剛剛公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

陳亮恭不但再度排名全台臨床醫師第一名，且不分領域全球排名更大幅進步至1296名，臨床醫師第二名的楊志新全球排名9566，是國內唯二進入全球排名一萬名以內。陳亮恭的全球排名逐年往前，不少醫師私下用「看不見車尾燈」形容差距。

分析國內臨床醫師領域排行前廿名，今年北榮體系有七名、台大五人入榜，長庚體系三名、高醫體系兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。

今年台北榮總入選前廿名醫學科學家人數超越台大，除了陳亮恭連續七年蟬聯全台第一， 其餘入榜者包括蔡世仁、王署君、王鵬惠、陳曾基、李正達和陳牧宏。北榮入選醫師較多中生代，後勢值得觀察；台大則由楊志新和鄭安理、高嘉宏位居第二到四名，另外二位是曾慶孝與楊泮池。

長庚體系今年有三人入榜，其中廖運範為中研院士，國內肝臟醫學權威；另兩位田佑霖和郭和昌則是首度進入全台前廿名，分別為兒童腎臟和兒童免疫的專家。以學門領域來說，精神醫學依然是國內醫學研究的熱門領域，全國共六人入選。

連續七年國內臨床醫師排行第一，陳亮恭去年首度進入全球兩千名，今年大幅躍進至1296名，高齡醫學領域也高居全球第二，出版論文數與論文引用數相較前一年仍持續成長，顯見其研究發表仍然處於上升期，是國內醫界極少數在全球具有高度學術競爭力的學者。

2026年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間10月7日公布，今年公布時間比前兩年晚了將近一個月，不僅台灣各界關心，國際間也均引頸期盼，屢屢詢問史丹佛大學何時公布，如今千呼萬喚始出來。

台灣科學界與臨床醫學界上榜人數均超越去年，去年科學界共1470人入榜，今年為1509人；國內臨床醫學領域去年398人上榜，今年427人。

「全球前2%頂尖科學家」已連續七年公布，由史丹佛大學專家透過Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。

●2026「全球前2%頂尖科學家」臨床醫師前20名：

1.陳亮恭（北榮／高齡醫學，全球排名1296）

2.楊志新（台大／腫瘤醫學，全球排名9556）

3.鄭安理（台大／腫瘤醫學，全球排名11777)

4.高嘉宏（台大／肝膽腸胃，全球排名13229）

5.蔡世仁（北榮／精神醫學，全球排名13312）

6.蘇冠賓（中醫大／精神醫學，全球排名16726）

7.曾慶孝（台大／新陳代謝，全球排名19108）

8. 田佑霖（長庚/兒童腎臟，全球排名21387）

9.郭漢崇（花蓮慈濟／泌尿醫學，全球排名23060）

10.王署君（北榮／神經醫學，全球排名25403）

11.柯志鴻（高醫大／精神醫學，全球排名27659）

12.廖運範（長庚／肝膽腸胃，全球排名32086）

13.王鵬惠（北榮／婦產科，全球排名32392）

14.陳持平（馬偕／婦產科 ，全球排名35672）

15.楊泮池（台大／腫瘤醫學，全球排名39483）

16.陳曾基（北榮／家庭醫學，全球排名43427）

17.郭和昌（長庚／兒童免疫，全球排名49537）

18.李正達( 北榮／精神醫學，全球排名50317）

19.顏正芳（高醫大／精神醫學，全球排名50787）

20.陳牧宏( 北榮／精神醫學，全球排名53941）

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。</p><!--31--><p> 資料來源／2026年全球前2%頂尖科學家</p><p> 製表／聯合報
「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

資料來源／2026年全球前2%頂尖科學家

製表／聯合報

北榮 台大 臨床

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

THE泰晤士世界大學排名 台大產學合作世界第一

THE世界大學排名清大5年來最佳 研究生產力與產業指標近滿分

台北榮總院長陳威明：智慧醫院帶動智慧醫療 台灣優勢轉化產業動能

擊敗全球1900校 暨大擠進世界前25大綠色大學

相關新聞

退役公娼深入街頭 成防治性病奇兵

台北市廢娼後，原本合法、定期接受性病篩檢的公娼頓失依靠，台北市立聯合醫院昆明防治中心自二○○一年起，聘用十名退役公娼加入性病、愛滋病等防治工作，深入萬華等地協助街頭篩檢、發放保險套及健康照護卡，成為公衛人員與性工作者之間的重要橋梁。

馬鈴薯抽驗數 衛福部蓋牌

衛福部食藥署上個月底邊境攔截一批檢出神經毒素「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，但並未提升抽驗比率，引發批評。部長石崇良昨表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」。不過，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯，他則並未具體回應。

七連霸！陳亮恭蟬聯2%科學家台灣臨床第一 透過AI「改變遊戲規則的創新」

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年排名台灣臨床醫師第一名，且不分領域全球排名進步至1296名。對於同儕以「看不見車尾燈」來形容差距，陳亮恭卻低調表示依然惶恐，身為高齡領域引用人工智慧研究的先驅，他將致力「改變遊戲規則的創新」。

2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人

全球矚目的「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」剛剛公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

第36屆醫奉個人獎／鄭宏熙 縫補台東176km救護安全網 拉長急重症患者生命線

氣管內管插管、高級心臟救命術（ACLS）與電擊處置、到院前注射與給藥……台東縣目前90多名高級救護技術員，宛如救護車的救命菩薩，奔赴於南北兩端長達176公里縣內轄區，近年每年拯救數十名瀕死患者，幕後推手正是今年醫療奉獻獎得主——台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙。

「智未來AI學苑」樂齡入門班報名要快 你的第一堂AI課

「做一張活動海報，過去得花3、4個小時，現在只要5分鐘。」60多歲的社區據點老師吳文雀，經常製作宣傳海報，接觸AI後，原本耗時的工作變得簡單。則美創意行銷顧問AI知識長林啟超表示，像她這樣的熟齡族愈來愈多，不必會寫程式、不用熟悉電腦，只要拿起手機開口說話，就能使用AI。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。