2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人

全球矚目的「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」剛剛公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

陳亮恭不但再度排名全台臨床醫師第一名，且不分領域全球排名更大幅進步至1296名，臨床醫師第二名的楊志新全球排名9566，是國內唯二進入全球排名一萬名以內。陳亮恭的全球排名逐年往前，不少醫師私下用「看不見車尾燈」形容差距。

分析國內臨床醫師領域排行前廿名，今年北榮體系有七名、台大五人入榜，長庚體系三名、高醫體系兩名、馬偕與中醫大，花蓮慈濟各一名。

今年台北榮總入選前廿名醫學科學家人數超越台大，除了陳亮恭連續七年蟬聯全台第一， 其餘入榜者包括蔡世仁、王署君、王鵬惠、陳曾基、李正達和陳牧宏。北榮入選醫師較多中生代，後勢值得觀察；台大則由楊志新和鄭安理、高嘉宏位居第二到四名，另外二位是曾慶孝與楊泮池。

長庚體系今年有三人入榜，其中廖運範為中研院士，國內肝臟醫學權威；另兩位田佑霖和郭和昌則是首度進入全台前廿名，分別為兒童腎臟和兒童免疫的專家。以學門領域來說，精神醫學依然是國內醫學研究的熱門領域，全國共六人入選。

連續七年國內臨床醫師排行第一，陳亮恭去年首度進入全球兩千名，今年大幅躍進至1296名，高齡醫學領域也高居全球第二，出版論文數與論文引用數相較前一年仍持續成長，顯見其研究發表仍然處於上升期，是國內醫界極少數在全球具有高度學術競爭力的學者。

2026年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」於美國時間10月7日公布，今年公布時間比前兩年晚了將近一個月，不僅台灣各界關心，國際間也均引頸期盼，屢屢詢問史丹佛大學何時公布，如今千呼萬喚始出來。

台灣科學界與臨床醫學界上榜人數均超越去年，去年科學界共1470人入榜，今年為1509人；國內臨床醫學領域去年398人上榜，今年427人。

「全球前2%頂尖科學家」已連續七年公布，由史丹佛大學專家透過Scopus的論文影響力數據計算得出，分為「終身科學影響力排行榜」和「年度科學影響力排行榜」，使用總引用次數等六種指標，反映出學者的學術論文影響力。

●2026「全球前2%頂尖科學家」臨床醫師前20名：

1.陳亮恭（北榮／高齡醫學，全球排名1296）

2.楊志新（台大／腫瘤醫學，全球排名9556）

3.鄭安理（台大／腫瘤醫學，全球排名11777)

4.高嘉宏（台大／肝膽腸胃，全球排名13229）

5.蔡世仁（北榮／精神醫學，全球排名13312）

6.蘇冠賓（中醫大／精神醫學，全球排名16726）

7.曾慶孝（台大／新陳代謝，全球排名19108）

8. 田佑霖（長庚/兒童腎臟，全球排名21387）

9.郭漢崇（花蓮慈濟／泌尿醫學，全球排名23060）

10.王署君（北榮／神經醫學，全球排名25403）

11.柯志鴻（高醫大／精神醫學，全球排名27659）

12.廖運範（長庚／肝膽腸胃，全球排名32086）

13.王鵬惠（北榮／婦產科，全球排名32392）

14.陳持平（馬偕／婦產科 ，全球排名35672）

15.楊泮池（台大／腫瘤醫學，全球排名39483）

16.陳曾基（北榮／家庭醫學，全球排名43427）

17.郭和昌（長庚／兒童免疫，全球排名49537）

18.李正達( 北榮／精神醫學，全球排名50317）

19.顏正芳（高醫大／精神醫學，全球排名50787）

20.陳牧宏( 北榮／精神醫學，全球排名53941）

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

資料來源／2026年全球前2%頂尖科學家

製表／聯合報