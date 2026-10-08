第36屆醫奉個人獎／鄭宏熙 縫補台東176km救護安全網 拉長急重症患者生命線

氣管內管插管、高級心臟救命術（ACLS）與電擊處置、到院前注射與給藥……台東縣目前90多名高級救護技術員，宛如救護車的救命菩薩，奔赴於南北兩端長達176公里縣內轄區，近年每年拯救數十名瀕死患者，幕後推手正是今年醫療奉獻獎得主——台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙。

張惠妹2025年底在台東海濱公園舉辦「東！帶我走」演唱會，10多萬「妹迷」湧入現場，但人多之處總潛藏著事故風險。由鄭宏熙創辦的台東縣零捌玖緊急救護協會及縣內眾多救護技術員，是這場跨年活動的守護者，默默地保護著參與盛會的縣民、遊客的生命安全。

致力「到院前緊急醫療」

20多年來致力於台東「到院前緊急醫療」體系建置，從臨床醫療指導、消防救護訓練，到推動高級救護技術員及雙軌救護，得知獲得醫療奉獻獎，鄭宏熙謙虛地說，「這不是一個人可以做得到，而是台東到院前緊急醫療團隊共同努力的成果。」

鄭宏熙是嘉義朴子人，當兵期間的醫官歷練，讓他與急診結緣。新兵在酷夏烈日操課，常中暑暈厥被抬進醫務室，曾有兩位心肺功能停止，他為兩人CPR，一路送往近30公里外的軍醫院搶救，這段經歷讓他對急重症救護留下深刻印象。

退伍前，他決定走急診醫學，並選擇至台北馬偕受訓。鄭宏熙與「到院前緊急醫療」的緣分，則在921地震前後萌芽。地震前夕，還在台北馬偕的他與消防局推廣「雙軌救護」，醫院急診醫師、護理師與救護技術員在災難、事故現場執行搶救任務。

到台東馬偕支援時，鄭宏熙發現台東醫療資源集中在市區，許多地方患者送至台東馬偕的路程太遙遠，尤其對心肌梗塞、嚴重外傷、心肺停止等急重症患者，病人還沒到醫院，就可能死亡。因此，他投入台東「到院前緊急醫療」。

鄭宏熙醫師20多年來致力於台東「到院前緊急醫療」體系建置。記者尤聰光／攝影

培訓高救隊、雙軌救護

初到台東時，鄭宏熙與消防局聯繫，希望推動「到院前緊急醫療」，但當時醫療條件及環境尚未成熟。幾年後，衛生署推動全國醫療指導醫師制度，他取得資格，消防局主動找上門，他被聘為醫療指導醫師，結果一做就是20多年。

回顧推動過程中，鄭宏熙從消防外勤人力中，挑選人員接受高級救護技術員訓練。一開始在台東市區成立高救隊，逐步建立接駁與雙軌救護模式，讓高級救護技術員能在病人送醫途中，執行急救處置。「施打強心針、插管，遇到外傷疼痛的病人，也可在到院前給予止痛藥。」鄭宏熙說，希望患者在漫長送醫過程中少一點痛苦。

鄭宏熙任醫療指導醫師，為消防及救護人員授課，強化到院前緊急救護能力。圖／鄭宏熙提供

1年救回OHCA近30人

「到院前緊急醫療」系統逐漸成熟，包括雙軌救護、分級派遣、全隊出勤及相關救護連結等，明顯提升台東地區急救成果。鄭宏熙表示，2011年以前，台東每年到院前心肺功能停止（OHCA）患者，能夠「走著出院」的只有一、兩人；如今每年可以成功救回近30人，順利出院。

20多年急診生涯，鄭宏熙印象深刻的搶救，還包括自己的小兒子。2022年4月某天，孩子上學前突然臉色發紺，喊著：「爸爸救我！」他趕緊聯絡高救隊到家中，孩子送上救護車後，經高級救護員給予支氣管擴張劑吸入治療，症狀明顯好轉。鄭宏熙說：「這件事很神奇，自己成立的高救隊竟然可以救自己兒子一命。」

盼能「到院前輸血」救人

「救護安全網仍缺最後一塊拼圖，那就是到院前輸血。」鄭宏熙說，依現行法規，僅能在空中救援時執行「到院前輸血」，如綠島、蘭嶼等離島發生緊急意外事故，直升機飛往救援，在返回台東馬偕途中，高級救護員可幫患者緊急輸血，為此離島還特別設置小血庫，以供不時之需。

鄭宏熙指出，台東大出血急救案例不少，例如在山區騎車的遊客車禍意外，脾臟破裂，引發大出血；居民因長期喝酒，引起上消化道潰瘍，突然嚴重出血。但設有血庫的醫院不多，因此對偏遠地區來說，「到院前輸血」急救措施有其必要性，期盼衛福部正視這個問題，讓高級救護技術員能在救護車上持續幫患者輸血，提高存活機率。

鄭宏熙

年齡：56歲

出生地：嘉義

學歷：

●中國醫藥學院中醫系

現職：

●台東馬偕紀念醫院急診室主治醫師

主要事蹟：

●2006年，擔任台東縣消防局醫療指導醫師。

●2007年，提出台東到院前緊急救護短、中、長期發展計畫。

●2011年，台東縣消防局成立首支高級救護隊。

●2015年，獲衛福部「緊急醫療救護貢獻獎」。

●2019年，偏鄉醫療聯防「護心計畫」，全面推動救護車執行12導程心電圖，縮短急性心肌梗塞患者救命時間。

●2021年，推動「5G行動急診室」，將救護車打造成「移動急診室」。