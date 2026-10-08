聽新聞
0:00 / 0:00

「智未來AI學苑」樂齡入門班報名要快 你的第一堂AI課

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
聯合報健康事業部與則美創意共同推出「智未來AI學苑」樂齡AI入門手機班，適合沒接觸過AI、對科技陌生的熟齡族。圖／AI生成
聯合報健康事業部與則美創意共同推出「智未來AI學苑」樂齡AI入門手機班，適合沒接觸過AI、對科技陌生的熟齡族。圖／AI生成

「做一張活動海報，過去得花3、4個小時，現在只要5分鐘。」60多歲的社區據點老師吳文雀，經常製作宣傳海報，接觸AI後，原本耗時的工作變得簡單。則美創意行銷顧問AI知識長林啟超表示，像她這樣的熟齡族愈來愈多，不必會寫程式、不用熟悉電腦，只要拿起手機開口說話，就能使用AI。

早年主修資訊的林啟超，之後轉入文學領域，曾任《新地文學》副社長，兼具科技與文化背景，近年投入AI與樂齡教學，教育部樂齡學習優良教案得獎講師梁瑛芬也曾是他的學生。

林啟超說，熟齡族學AI最大門檻不是年紀，是對3C科技陌生，「學不會就不會，有什麼關係？AI又不是學校必修課。」他觀察，許多退休族的學習熱情反而比年輕人強，還會反覆練習、分享作品。

則美創意行銷顧問AI知識長林啟超。圖／林啟超提供
則美創意行銷顧問AI知識長林啟超。圖／林啟超提供

如今也投入樂齡AI教學的梁瑛芬指出，「零基礎沒關係，用手機就能開始學AI。」對初接觸AI的熟齡族而言，比起一口氣學會多種工具，更重要的是跨出第一步，把AI融入日常。

聯合報健康事業部與擅長創意AI應用的則美創意共同推出「智未來AI學苑」樂齡AI入門手機班，適合沒接觸過AI、對科技陌生，或想靈活運用在生活中的熟齡族。林啟超擔任講師，希望學員上完課後，從健康、飲食到旅遊等需求，都能開口問AI、協助規畫。

四堂入門課從生活情境出發：第一堂學習以文字或語音與AI對話，例如安排旅遊行程、規畫健康餐；第二堂學習「拍照提問」，拿到藥袋、看不懂衛教資訊，由AI協助理解，但醫藥問題仍應諮詢專業醫護；第三堂生成問候圖卡、修改照片或轉成插畫；第四堂則能為家人寫一首歌，與親友分享，並學習辨識健康資訊及AI詐騙。

林啟超強調，樂齡AI入門課的核心不在掌握深奧技術，而是跨過第一道門檻。當AI從陌生的新科技，變成隨時能開口詢問的實用助手，生活也有更多可能。

點按報名「智未來AI學苑」付費課程

AI 樂齡生活 科技 3C 聯合報健康事業部 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI助理進校園 學者憂學生腦力外包

AI巨頭爭路線 湯明哲更擔心學生：從「無AI」到「有AI」

校園用台灣主權教育型AI 與實際使用不符？教團：壓力回到教師身上

厚書讀完總記不住？AI摘出重點後「關掉螢幕做1件事」才算真正懂了

相關新聞

退役公娼深入街頭 成防治性病奇兵

台北市廢娼後，原本合法、定期接受性病篩檢的公娼頓失依靠，台北市立聯合醫院昆明防治中心自二○○一年起，聘用十名退役公娼加入性病、愛滋病等防治工作，深入萬華等地協助街頭篩檢、發放保險套及健康照護卡，成為公衛人員與性工作者之間的重要橋梁。

七連霸！陳亮恭蟬聯2%科學家台灣臨床第一 透過AI「改變遊戲規則的創新」

「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」公布，台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年排名台灣臨床醫師第一名，且不分領域全球排名進步至1296名。對於同儕以「看不見車尾燈」來形容差距，陳亮恭卻低調表示依然惶恐，身為高齡領域引用人工智慧研究的先驅，他將致力「改變遊戲規則的創新」。

2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人

全球矚目的「2026年全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」剛剛公布，今年全世界前2%科學家共24萬9310人入選，台灣科學界1509人入榜，其中臨床醫學領域427人。台北榮總陳亮恭再度拔得頭籌，連續七年位居台灣臨床醫師之首，台大副校長楊志新與台大教授鄭安理分居二、三名。

第36屆醫奉個人獎／鄭宏熙 縫補台東176km救護安全網 拉長急重症患者生命線

氣管內管插管、高級心臟救命術（ACLS）與電擊處置、到院前注射與給藥……台東縣目前90多名高級救護技術員，宛如救護車的救命菩薩，奔赴於南北兩端長達176公里縣內轄區，近年每年拯救數十名瀕死患者，幕後推手正是今年醫療奉獻獎得主——台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙。

「智未來AI學苑」樂齡入門班報名要快 你的第一堂AI課

「做一張活動海報，過去得花3、4個小時，現在只要5分鐘。」60多歲的社區據點老師吳文雀，經常製作宣傳海報，接觸AI後，原本耗時的工作變得簡單。則美創意行銷顧問AI知識長林啟超表示，像她這樣的熟齡族愈來愈多，不必會寫程式、不用熟悉電腦，只要拿起手機開口說話，就能使用AI。

健康你我他／醫療、飲食諮詢AI 更要聽醫師專業診斷

以前遇到健康疑問，我總是習慣上網搜尋，結果往往愈看愈心驚。明明只是身體有些不適，搜尋結果卻出現五花八門的疾病名稱，還沒找到答案，反而先把自己嚇出一身冷汗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。