「智未來AI學苑」樂齡入門班報名要快 你的第一堂AI課

「做一張活動海報，過去得花3、4個小時，現在只要5分鐘。」60多歲的社區據點老師吳文雀，經常製作宣傳海報，接觸AI後，原本耗時的工作變得簡單。則美創意行銷顧問AI知識長林啟超表示，像她這樣的熟齡族愈來愈多，不必會寫程式、不用熟悉電腦，只要拿起手機開口說話，就能使用AI。

早年主修資訊的林啟超，之後轉入文學領域，曾任《新地文學》副社長，兼具科技與文化背景，近年投入AI與樂齡教學，教育部樂齡學習優良教案得獎講師梁瑛芬也曾是他的學生。

林啟超說，熟齡族學AI最大門檻不是年紀，是對3C科技陌生，「學不會就不會，有什麼關係？AI又不是學校必修課。」他觀察，許多退休族的學習熱情反而比年輕人強，還會反覆練習、分享作品。

則美創意行銷顧問AI知識長林啟超。圖／林啟超提供

如今也投入樂齡AI教學的梁瑛芬指出，「零基礎沒關係，用手機就能開始學AI。」對初接觸AI的熟齡族而言，比起一口氣學會多種工具，更重要的是跨出第一步，把AI融入日常。

聯合報健康事業部與擅長創意AI應用的則美創意共同推出「智未來AI學苑」樂齡AI入門手機班，適合沒接觸過AI、對科技陌生，或想靈活運用在生活中的熟齡族。林啟超擔任講師，希望學員上完課後，從健康、飲食到旅遊等需求，都能開口問AI、協助規畫。

四堂入門課從生活情境出發：第一堂學習以文字或語音與AI對話，例如安排旅遊行程、規畫健康餐；第二堂學習「拍照提問」，拿到藥袋、看不懂衛教資訊，由AI協助理解，但醫藥問題仍應諮詢專業醫護；第三堂生成問候圖卡、修改照片或轉成插畫；第四堂則能為家人寫一首歌，與親友分享，並學習辨識健康資訊及AI詐騙。

林啟超強調，樂齡AI入門課的核心不在掌握深奧技術，而是跨過第一道門檻。當AI從陌生的新科技，變成隨時能開口詢問的實用助手，生活也有更多可能。

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