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健康你我他／醫療、飲食諮詢AI 更要聽醫師專業診斷

聯合報／ 文／林麗卿（中市北屯）
AI是健康小幫手，助我進行飲食搭配。 圖／林麗卿提供
AI是健康小幫手，助我進行飲食搭配。 圖／林麗卿提供

以前遇到健康疑問，我總是習慣上網搜尋，結果往往愈看愈心驚。明明只是身體有些不適，搜尋結果卻出現五花八門的疾病名稱，還沒找到答案，反而先把自己嚇出一身冷汗。

自從接觸AI後，生活中彷彿多了一位隨時可以請教的健康小幫手。無論飲食搭配、運動方式或睡眠問題，它總能迅速整理資訊，提供淺顯易懂的建議。有時還能依照家中現有的食材，推薦營養均衡的料理，讓原本傷腦筋的三餐多了幾分變化。

曾因為更換工作，面對陌生職場環境與繁雜事務，我逐漸感到身心不適，屢次就醫檢查卻未發現異常，醫師懷疑可能是自律神經失調。透過AI，我逐漸了解相關症狀及壓力對身體的影響，也參考它的建議調整生活作息，身體才慢慢恢復。

但AI回答得頭頭是道，並不代表每個答案都正確。尤其涉及疾病、藥物與檢查報告，更不能照單全收。同樣的症狀可能有不同成因，若自行診斷或擅自停藥，恐怕得不償失。因此，我會留意資訊來源，必要時查閱醫療機構的衛教資料，真正有疑慮，仍應尋求醫師協助。

科技日新月異，AI確實讓健康知識變得觸手可及，但它終究無法代替醫師的專業判斷，更不能取代自己對身體的關心。善用科技而不過度依賴，學會傾聽身體的聲音，不過度依賴，才是照顧健康的長久之道。

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