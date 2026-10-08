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極光與櫻 收藏加拿大早春

聯合報／ 本報訊

追光、入山、棲湖、望海四節奏，收攬加拿大冬末春初的壯麗風光。連續三晚黃刀鎮追極光、走訪黃刀第一民族領袖家族的原住民營地、體驗大奴湖的冰路探險；接著轉入雪境洛磯山脈門戶卡納納斯基斯，下榻G8高峰會各國元首入住的山林度假村連住二晚，搭乘景觀直升機俯瞰雪峰；走進班夫、優鶴兩大國家公園，二連泊露易絲湖城堡飯店面湖房，再一路走向太平洋港灣與英式花園，最後來到櫻綻溫哥華，一趟旅程收藏五種截然不同的加拿大春日風貌。

有行旅「加拿大極光盛宴 雪境洛磯山海十三日」十三天十夜旅程，二○二七年三月卅一日至四月十二日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

極光 加拿大 櫻花

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