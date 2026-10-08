極光與櫻 收藏加拿大早春

在宣導性病防治上，北市聯合醫院昆明防治中心力行「實用路線」，之前曾邀請性產業「大姐頭」授課，示範如何在親密互動過程中，讓客人自然戴上保險套，在面對拒絕戴套的客人時，如何透過話術，開心用套，而這一系列「戴套溝通術」，確實有效降低淋病、梅毒、愛滋等傳染風險。

2026-10-08 00:29