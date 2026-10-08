國慶連假 高鐵訂位率超越秋節

今年國慶煙火在台東，根據觀光署統計，國慶連假前兩日平均訂房率為百分之六十一點一六，其中訂房率最高前三名分別為台北市百分之七十六點四九、連江縣百分之七十六點一九、台東縣百分之六十五點五三。台鐵五天疏運期共加開一二三列次，其中東部幹線加開八十五列次，高鐵今天則加開八班全車自由座列車。

高公局指出，依據上述訂房率，研判將有大量旅遊車潮，其中國五南向尖峰將落在連假第一、二日，車流多集中於上午五時至下午五時；北向尖峰日則落在連假第二、三日，車潮則自上午九時起湧現，壅塞情形將一路延續至深夜。

中秋連假期間高鐵運量大增，外界關注北高航線是否有重啟可能？對此，交通部長陳世凱昨天表示，明年七月高鐵新車上線前，高鐵運能確實比較趨緊，若航空業者認為特定期間、尤其連假具有市場需求及競爭力，願意投入相關航線評估，交通部「都表示很歡迎」。

華信航空董事長陳大鈞則表示，北高航線是否重啟仍要評估，需在滿額、無虧損的情況下才有可能，如果有這樣的需求，會評估以「包機」概念來規畫，強調人數滿額才會起飛。且這不能當作是一帖有效藥，不值得期待。

至於高鐵自由座是否有可能在尖峰時段實施總量管制？高鐵總經理陳惠裕表示，內部已密集討論中。

陳惠裕指出，公司預估國慶連假每日平均約落在廿九萬至卅三萬間、最高峰將達卅四萬，比中秋人潮少一些些，截至昨日上午，對號座訂位率已達八成，比中秋節期間高出一成，人潮管制上「應該會好一點」。