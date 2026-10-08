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馬鈴薯抽驗數 衛福部蓋牌

聯合報／ 記者林琮恩李柏澔／台北報導

衛福部食藥署上個月底邊境攔截一批檢出神經毒素「龍葵鹼」超標的美國馬鈴薯，但並未提升抽驗比率，引發批評。部長石崇良昨表示，一定會以科學邏輯把關，檢驗批數「是固定的、按比率進行」。不過，食藥署共檢驗多少批數美國馬鈴薯，他則並未具體回應。

至於負責第一層肉眼檢視外觀是否發芽的農業部防檢署的抽驗批數，防檢署表示，針對馬鈴薯是否發芽都是逐批檢疫，今年六月以來，總計輸入五十六批美國產加工用馬鈴薯，總計五二三一點六八公噸，檢疫結果全數合格。

食藥署於九月廿八日在邊境攔截一批三三九公噸美國馬鈴薯，檢出「龍葵鹼」超標，已要求業者「華元食品」將產品退運。不過，食藥署僅對華元公司調升邊境查驗比率，從現行百分之二至百分之十提升為二至五成，但整體美國馬鈴薯仍維持最低等級百分之二至十的一般抽批，雖採最高一成查驗比率，但是仍引發外界質疑，呼籲衛福部調升抽驗比率。

面對各界質疑，石崇良指出，食藥署於邊境檢驗品項多元，不只馬鈴薯，也非只針對龍葵鹼，各項食品都在邊境按科學方法進行抽驗；去年至今例行抽驗美國馬鈴薯，僅驗出一批「龍葵鹼」超標，已全數攔截要求退運，未流入國內市場適用。未來持續按照風險管理，單一廠商查出違規，提升抽驗比率，若同一地區食品重複違規或普遍性風險提升，也會提高抽驗比率。

食藥署統計，今年三月廿八日至九月廿八日全台進口一一九批、六千七百餘公噸馬鈴薯。

外界關注，農業部新制自二月起上路，共抽驗了幾批？是否有漏網之魚？對此，石崇良未回應抽驗數據，僅表示，食藥署已有掌握，「數字是固定的、均按照比率進行」，一定會以「科學邏輯」進行把關，確保民眾食安。

抽驗 衛福部 馬鈴薯

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