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促進透明 薪資揭露門檻 擬調至5萬元

聯合報／ 記者葉冠妤藍鈞達／台北報導
勞動部近期將預告修正「就業服務法」，將薪資揭露門檻規定改為最低工資的一點七五倍，並以千位數四捨五入，換算下來，薪資揭露門檻將上調為五萬元，引發餐飲業憂心未來恐增加招募困難。餐飲勞工示意圖。聯合報系資料照
勞動部近期將預告修正「就業服務法」，將薪資揭露門檻規定改為最低工資的一點七五倍，並以千位數四捨五入，換算下來，薪資揭露門檻將上調為五萬元，引發餐飲業憂心未來恐增加招募困難。餐飲勞工示意圖。聯合報系資料照

為促進薪資透明、改善低薪，現行規定薪資揭露門檻為四萬元，若未超過四萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫「面議」。勞動部近期將預告修正「就業服務法」，將薪資揭露門檻規定改為最低工資的一點七五倍，並以千位數四捨五入。若以明年最低工資月薪三萬九百元計算，薪資揭露門檻將上調為五萬元。

不過，商總理事長許舒博表示，揭露待遇不代表就能保障勞工權益，勞動部應優先關注薪資是否確實給付、工時及福利是否落實。餐飲業高層也擔心，提前標示薪資可能增加招聘與議薪難度，「對找工作的人來說也不會比較友善」。

立委林月琴昨表示，明年最低工資調升至三萬九百元，跟現在薪資揭露四萬元門檻差距愈來愈近，勞動部應盡速調整。勞動部長洪申翰上月已明言，近期將預告修正就服法，調整薪資揭露門檻。

勞動部勞動力發展署就服組長黃巧婷昨表示，將朝最低工資的一點七五倍的方向規畫，但考量便於記憶、宣導，會再以千位數四捨五入，若以明年最低工資換算，薪資揭露門檻將為五萬元，可達初任人員薪資的百分之七十五至九十間的涵蓋率。

根據主計總處公布二○二六經常性薪資中位數為每月三九四五三元，未來若揭露門檻調高至五萬，意味多數工作都將必須揭露薪資範圍。

許舒博指出，最低工資明年將突破三萬元，各地物價、不同產業的薪資條件也有差異，提高揭露門檻的實際意義有限。勞動部應將重心放在已就業勞工的權益有沒有受損，包括企業有無按約給薪、超時工作，以及該給的獎勵福利是否到位，且即使徵才時揭露待遇，也不代表上班後就能獲得保障。

一位餐飲業高層指出，擴大揭露可能帶來兩個問題，首先是企業更不敢出價，擔心先寫出薪資，面試後卻發現應徵者的能力不符待遇，造成雙方認知歧異，增加招聘難度。其次是議薪空間受到影響，這位高層舉例，若職缺標示五萬元，但公司評估後又認為只能提供較低待遇，就更難開口協商，增加企業與面試者的溝通難度。

一一一一人力銀行發言人莊雨潔則認為，提高門檻最大的影響是降低資訊落差，讓求職者投遞履歷前，就能判斷待遇是否符合期待、值不值得花時間面試，企業或許也能提高有效媒合率。過去研究也指出，薪資透明可能提高市場競爭，對低薪職缺產生一定推升作用。

莊雨潔坦言，企業也可能面臨薪資管理壓力，包括舊員工發現新人薪水較高，被迫調整薪資結構，甚至出現人才外流。企業須檢視薪資區間是否合理、底薪與獎金如何區分，以及實際待遇是否與徵才資訊一致，才能讓揭露發揮效果。

門檻 薪資 勞動部 徵才

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