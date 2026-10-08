聽新聞
0:00 / 0:00

張榮發基金會投600萬 助唇顎裂家庭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
張榮發基金會鍾德美執行長（右）致贈「唇顎裂照護教學模具」給台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）及參與國際研修的日本桐越晶子醫師（中），教學模具將運用於「兔寶爸媽教室」，並提供醫療人才培訓使用。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（右）致贈「唇顎裂照護教學模具」給台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）及參與國際研修的日本桐越晶子醫師（中），教學模具將運用於「兔寶爸媽教室」，並提供醫療人才培訓使用。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會成立四十年來，累計投入公益經費逾一百億元，近十年更投入逾四十億元，支持全台學校推動多元教育。這次攜手台灣胎兒醫學振興會、台灣唇顎裂治療網，共同推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，打造跨領域的生命教育支持平台。

基金會投入六百萬，將文教與公益資源前置至「產前黃金照護期」，為面臨抉擇與焦慮的父母建立全方位的陪伴與支持網絡。

台灣今年一至八月新生兒人數六萬一七四二人，較去年同期減少逾一萬一千人。基金會執行長鍾德美表示，父母若於孕期得知胎兒患有唇顎裂，難免感到擔憂與徬徨，盼透過此次的拯救胎兒計畫，從產前診斷開始，到寶寶出生後的手術、療程及照護資源，都能提供家長完整的醫療資訊與協助。

此外，張榮發基金會也設立「國際醫護研修獎學金」，邀請資深公益紀錄片導演施祥德，率領團隊遠赴日本實地拍攝紀實影片。

為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，讓親職輔導能真正落實於日常生活中，張榮發基金會共投入六百萬元。其中三百萬元捐贈給台灣胎兒醫學振興會，購置廿組專屬唇顎裂照護教學模具，供準父母於產前進行實作演練，提前掌握正確的餵食與照顧技巧，以及設立獎學金，資助國際醫護人員來台研修，學習頂尖的唇顎裂修復與胎兒醫學技術。

另三百萬元作為辦兔寶爸媽成長教室、產前至產後照護課程、講座與胎兒熱線諮詢服務等推廣倡議經費。

張榮發基金會 張榮發 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張榮發基金會助唇顎裂家庭迎向曙光

影／完善唇顎裂照護到產前 張榮發基金會攜手胎兒醫學會投入600萬

國泰世華投入偏鄉教育 2026大樹計畫年度捐贈增至2,300萬元

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

相關新聞

退役公娼深入街頭 成防治性病奇兵

台北市廢娼後，原本合法、定期接受性病篩檢的公娼頓失依靠，台北市立聯合醫院昆明防治中心自二○○一年起，聘用十名退役公娼加入性病、愛滋病等防治工作，深入萬華等地協助街頭篩檢、發放保險套及健康照護卡，成為公衛人員與性工作者之間的重要橋梁。

「維持品質」中醫師公會籲設畢業人數限制

衛福部統計，截至二○二四年底，全台中醫診所數量達四二四九家，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，隨中醫師人數增加，中醫診所數量也隨之變多，為了維持醫療品質，全聯會已向政府建議，應嚴格控制每年畢業中醫科系人數，以現行三九五人名額作為上限。

邀大姐頭授課 「戴套溝通術」降性病風險

在宣導性病防治上，北市聯合醫院昆明防治中心力行「實用路線」，之前曾邀請性產業「大姐頭」授課，示範如何在親密互動過程中，讓客人自然戴上保險套，在面對拒絕戴套的客人時，如何透過話術，開心用套，而這一系列「戴套溝通術」，確實有效降低淋病、梅毒、愛滋等傳染風險。

張榮發基金會投600萬 助唇顎裂家庭

張榮發基金會成立四十年來，累計投入公益經費逾一百億元，近十年更投入逾四十億元，支持全台學校推動多元教育。這次攜手台灣胎兒醫學振興會、台灣唇顎裂治療網，共同推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，打造跨領域的生命教育支持平台。

循「雪國」足跡 走進越後湯泉

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」循著日本文學經典作品川端康成「雪國」主角的足跡，旅人將搭乘JR上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住川端康成屢訪湯澤所住的「高半飯店」。訪清津峽溪谷隧道，搭乘湯澤高原空中纜車，盡覽湯澤町街景；走進「雪國」織布場景，欣賞獨特的小千谷縮。連兩晚入住獲得日本優良設計大賞溫泉名宿「龍言」，並將造訪「里山現代美術館MonET」。

廣角鏡／菜奇鴨 邀你「稻陣」遊後壁

「台南好米季」明起在後壁區菁寮登場，大型彩繪稻田時隔四年回歸，面積約一點二公頃，以五種顏色稻作呈現菜奇鴨圖案，旁邊搭約三層樓觀景台，每日上午九時至下午五時半開放參觀，展至廿五日；後壁農會也表示將辦理七場食農體驗小旅行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。