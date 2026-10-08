張榮發基金會投600萬 助唇顎裂家庭

張榮發基金會成立四十年來，累計投入公益經費逾一百億元，近十年更投入逾四十億元，支持全台學校推動多元教育。這次攜手台灣胎兒醫學振興會、台灣唇顎裂治療網，共同推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，打造跨領域的生命教育支持平台。

基金會投入六百萬，將文教與公益資源前置至「產前黃金照護期」，為面臨抉擇與焦慮的父母建立全方位的陪伴與支持網絡。

台灣今年一至八月新生兒人數六萬一七四二人，較去年同期減少逾一萬一千人。基金會執行長鍾德美表示，父母若於孕期得知胎兒患有唇顎裂，難免感到擔憂與徬徨，盼透過此次的拯救胎兒計畫，從產前診斷開始，到寶寶出生後的手術、療程及照護資源，都能提供家長完整的醫療資訊與協助。

此外，張榮發基金會也設立「國際醫護研修獎學金」，邀請資深公益紀錄片導演施祥德，率領團隊遠赴日本實地拍攝紀實影片。

為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，讓親職輔導能真正落實於日常生活中，張榮發基金會共投入六百萬元。其中三百萬元捐贈給台灣胎兒醫學振興會，購置廿組專屬唇顎裂照護教學模具，供準父母於產前進行實作演練，提前掌握正確的餵食與照顧技巧，以及設立獎學金，資助國際醫護人員來台研修，學習頂尖的唇顎裂修復與胎兒醫學技術。

另三百萬元作為辦兔寶爸媽成長教室、產前至產後照護課程、講座與胎兒熱線諮詢服務等推廣倡議經費。