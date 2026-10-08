邀大姐頭授課 「戴套溝通術」降性病風險

在宣導性病防治上，北市聯合醫院昆明防治中心力行「實用路線」，之前曾邀請性產業「大姐頭」授課，示範如何在親密互動過程中，讓客人自然戴上保險套，在面對拒絕戴套的客人時，如何透過話術，開心用套，而這一系列「戴套溝通術」，確實有效降低淋病、梅毒、愛滋等傳染風險。

昆明防治中心退休護理師莊苹表示，退役公娼成為性病防治團隊一員後，一開始接觸中低價位流鶯，逐漸拓展至其他性工作者及酒店業者，也讓第一線性工作者為求自保而發展出的「戴套溝通術」發揚光大，讓更多嫖客願意「戴了再上」。

當時就有一位性工作者感嘆，新來工作的年輕妹妹們實在很「笨」，站街拉客時，總說「選我！選我！可以不戴套」，但如果換一個話術「只要戴套，費用少五百元」，仍有客人上門，生意好，有錢可賺，又有安全性行為。

近幾年，政府及公衛界積極推動 「暴露前預防投藥」（PrEP），大幅降低了愛滋感染人數，臨床與公衛監測卻發現，在「風險補償心理」下，保險套使用率明顯下降，這也造成了梅毒、淋病等性傳染病感染率上升。

疾管署發言人林明誠表示，淋病及梅毒等性病感染人數確實出現上升趨勢，主要與手機交友軟體盛行，以及保險套使用率變低等因素有關，以梅毒為例，二○二○年八八○○例、二○二一年九四一三例，二○二三年九九四一例、二○二四年九七三七例、二○二五年九九三五例。

在淋病部分，二○一九至二○二五年統計數據分別是四五二三例、七○八二例、七三八二例、八○一五例、八二五七例、七六○七例及六四一七等。至於主要感染年齡層為二十五至三十四歲等性活躍族群，其次為十五至二十四歲及三十五至四十四歲。

年輕族群 性病感染率增

令人意外的是，過去六年間，廿四歲以下青少年及年輕族群性病感染率明顯增加，淋病增幅逾三成，梅毒更是增加八成六。

我國在愛滋防治上成果斐然，但淋病及梅毒等性病感染率卻居高不下，疾管署強調，在性行為時，務必全程且正確使用保險套，搭配「水性潤滑液」，才可有效預防愛滋病，及降低性傳染病感染風險。