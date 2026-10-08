「維持品質」中醫師公會籲設畢業人數限制

衛福部統計，截至二○二四年底，全台中醫診所數量達四二四九家，中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，隨中醫師人數增加，中醫診所數量也隨之變多，為了維持醫療品質，全聯會已向政府建議，應嚴格控制每年畢業中醫科系人數，以現行三九五人名額作為上限。

立法院厚生會昨舉行中醫國家政策推動委員會成立大會，衛福部長石崇良致詞時表示，行政院中醫藥發展五年計畫今年屆期，明年度行政院編列七十七億預算，與現行計畫十二億相較，預算「大躍進」。立委廖偉翔指出，七十七億預算多用於中醫藥研究院硬體建設，應加碼經費，否則難造福其他中醫藥領域。

中山醫大講座教授楊仁宏則認為，中醫教育尚待加強，逾九成執業中醫師為開業診所醫師，許多中醫聯合診所收治患者眾多，醫師經驗豐富，如何將具有教學能力的中醫師，納入研究體系，傳承教學，應為當務之急。

隨著中醫人數增加，中醫診所家數逐年增加，全台中醫診所高達四五千家，蘇守毅指出，目前全國中醫科系每年新增三九五位學生，盼以此作為上限，藉此控管中醫師人數增長；若中醫師人力仍持續上漲，建議在經費來源充裕情況下，增加中醫住院服務，收治住院病人。

至於如何提升我國中醫影響力，中醫師公會全聯會秘書長陳博淵建議，國內中醫師應可盡量服務百萬名外籍移工，讓移工感受到中醫好處及優點，待回國後，達到宣傳效果，讓更多國家民眾熟悉中藥，這有助於產業發展、外交，希望各國民眾如欲學習中醫，首選台灣。