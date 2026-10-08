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幾米25周年 雙重驚喜在華山

聯合報／ 本報訊

幾米品牌廿五周年為起點的特別企畫，日前宣布雙重驚喜！幾米首度於華山推出獨立快閃店，十月九日起集結超過三百種商品與繪本；此外「與幾米頭碰頭」全境式沉浸互動展也將重返華山，於十二月廿四日登場，陪伴觀眾從耶誕節一路玩到情人節。展覽門票即日起啟售，早鳥期間購買單人票或雙人票，即贈限定「幾米3D立體收藏卡」。

墨策國際於去年為幾米品牌廿五周年企畫發起嘖嘖集資，獲得近六八○萬元支持。這次「與幾米頭碰頭」以「頭碰頭說說話」為核心意象，串聯「向左走．向右走」與「月亮忘記了」兩部經典作品。展覽內容由紅然RYB Studio製作，結合五面沉浸式投影、肢體動態偵測與互動設計，並邀請三金音樂製作人陳建騏及其團隊共同打造配樂與音效。在約廿七分鐘的影像敘事中，透過畫面、音樂與聲響共同營造故事氛圍。

至於十月九日於華山首發登場的「幾米快閃店」則以不同繪本為主題分區，推出文具、居家用品與生活選物，更首發「月亮忘記了」萬年曆。十二月廿四日展覽開幕後，展覽商店亦將同步登場，推出由方序中為本展打造的主視覺延伸限定商品。

幾米廿五周年特別企畫由墨策國際股份有限公司主辦，紅然股份有限公司、遠樂文創有限合夥、聯合數位文創股份有限公司共同主辦。購票及展覽相關資訊請上udn售票網查詢。

幾米 驚喜 快閃

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