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秋天來了大啖螃蟹…醫：避免直接啃蟹殼 小心牙齒斷裂

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
秋蟹季節來臨，開業牙醫師王棟源提醒，不應直接用牙齒啃蟹殼，避免牙齒斷裂。聯合報系資料照
秋蟹季節來臨，開業牙醫師王棟源提醒，不應直接用牙齒啃蟹殼，避免牙齒斷裂。聯合報系資料照

秋天到了，許多人開心大啃秋蟹，小心牙齒承受不了。開業牙醫師王棟源說，不少患者以門牙啃蟹螯，造成牙齒裂開，甚至斷掉；蛀牙、補過牙或做過根管治療的牙齒，因結構脆弱，更要避免直接啃食堅硬蟹殼，以免吃完螃蟹，增加牙疾。

王棟源表示，臨床上常見已經蛀牙，或做過根管治療的患者，吃螃蟹時啃了大螯，造成牙齒裂開甚至斷掉，最常見受傷的就是門牙。他說明，蛀牙後的牙齒結構會變得比較脆弱，而做過根管治療的牙齒，就像沒有根的植物，耐受外力的能力下降，若再咬到蟹螯等堅硬食物，就可能出現裂痕甚至整顆斷裂。

王棟源指出，牙齒受傷的程度不同，後續處理方式也不同，若只是裂掉一小塊，或是原本的補牙材料脫落，通常可透過重新補牙處理；若裂痕已經深入牙齒內部、傷及牙神經，可能就需要進一步接受根管治療、裝上牙冠保護牙齒。不過，如果牙齒裂斷的範圍已經超過一半，甚至只剩下原本的三分之一，可能已經無法保留，就得將牙齒拔除，再透過植牙等方式重建，治療時間與費用也會增加。

王棟源提醒，牙齒裂掉不一定當下就會出現明顯疼痛，有些人一開始可能只覺得咬東西時痠痛或敏感，但若裂痕持續擴大，可能出現劇烈疼痛。因此，如果吃完螃蟹後出現咬東西疼痛、牙齒敏感或明顯缺角，應盡快就醫檢查。

不過，預約牙醫不容易，常常得等到一、兩周後，王棟源說，若牙齒裂得比較嚴重造成劇烈疼痛，在等待就醫期間，可以先服用止痛藥，並透過冰敷幫助緩解疼痛，或使用鹽水漱口，達到殺菌效果。

王棟源建議，無論牙齒原本是否健康，吃螃蟹時都不要直接拿牙齒當工具，應該要使用蟹鉗、剪刀等工具，將蟹殼確實夾碎或剪開，再取出蟹肉食用；若本身已有蛀牙、補牙、假牙或曾接受根管治療，更應避免咬食過硬食物，避免享用美食後，卻要花大錢治療，得不償失。

牙齒 螃蟹

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