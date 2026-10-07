影／完善唇顎裂照護到產前 張榮發基金會攜手胎兒醫學會投入600萬

張榮發基金會今天宣布投入600萬元，攜手台灣胎兒醫學振興會及台北醫學大學附設醫院顱顏中心，推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，從產前診斷一路延伸至出生後手術、療程與照護，為孕期發現胎兒患有唇顎裂的家庭提供醫療資訊、照護訓練及諮詢支持。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，根據統計，今年1至8月全台新生兒61742人，較去年同期減少逾1萬1000人。父母在孕期得知胎兒可能患有唇顎裂時，往往面臨資訊不足與心理壓力，基金會希望將支持提前到「零歲前」，從產前診斷開始，陪伴家庭一路走過出生及後續治療。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心醫師陳國鼎指出，「孩子出生時的缺陷，不應該決定他一生的樣子。」唇顎裂治療並非一次手術即可完成，而是涵蓋整形外科、牙科、語言治療及心理支持的長期療程，因此與北醫團隊推動「台灣唇顎裂治療網」，希望整合各地專業與醫療資源，讓患者獲得持續且完整的照護。

台灣胎兒醫學振興會醫師張東曜指出，胎兒是醫療體系中最無法替自己發聲的病人，產前若能及早發現異常並介入，便能讓家長提前掌握醫療資訊與照護方式，「拯救胎兒計畫」就是希望把醫療支持往前延伸。

面對全球少子化的嚴峻挑戰，為誕生前即判定異常的胎兒爭取生存權與尊嚴，張榮發基金會特別設立「國際醫護研修獎學金」，並邀請公益紀錄片導演施祥德率團隊赴日本拍攝，記錄日本醫師森田皓貴來台研習唇顎裂修復及胎兒醫學經驗的過程，呈現台灣醫療團隊與國際交流的成果。

本次捐助的600萬元經費，300萬元捐贈台灣胎兒醫學振興會，將購置20組唇顎裂照護教學模具，讓準父母在產前學習餵食及照顧技巧，並設立國際醫護研修獎學金，提供海外醫護人員來台交流；另300萬元將用於「兔寶爸媽成長教室」、「產前至產後照護認證課程」、「專題講座」及「胎兒熱線諮詢服務」。

張榮發基金會表示，基金會成立40年來累計投入公益經費逾100億元，近10年投入逾40億元，支持全台學校推動多元教育，為孩子創造更多學習與成長的機會。期盼透過此計畫為因應少子化盡一份心力，讓每個生命都能被看見、被珍惜，並在愛與專業的陪伴下，勇敢航向未來。