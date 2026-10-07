快訊

立志當「軟飯女」！櫻花妹為嫁豪門苦讀成醫、狂練琴 閃婚悟出1真理

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／完善唇顎裂照護到產前 張榮發基金會攜手胎兒醫學會投入600萬

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
張榮發基金會執行長鍾德美（左四）、台灣胎兒醫學振興會醫師張東曜（左三）、台北醫學大學附設醫院顱顏中心醫師陳國鼎（右五）、日本醫師桐越晶子（左二）、唇顎裂模具設計博士徐自珍（左一）、紀錄片施祥德（右一），以及田媽媽（右三）、田爸爸（右二）、小朋友田心（右四）等與會貴賓合影，宣告「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」正式啟動。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會執行長鍾德美（左四）、台灣胎兒醫學振興會醫師張東曜（左三）、台北醫學大學附設醫院顱顏中心醫師陳國鼎（右五）、日本醫師桐越晶子（左二）、唇顎裂模具設計博士徐自珍（左一）、紀錄片施祥德（右一），以及田媽媽（右三）、田爸爸（右二）、小朋友田心（右四）等與會貴賓合影，宣告「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」正式啟動。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會今天宣布投入600萬元，攜手台灣胎兒醫學振興會及台北醫學大學附設醫院顱顏中心，推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，從產前診斷一路延伸至出生後手術、療程與照護，為孕期發現胎兒患有唇顎裂的家庭提供醫療資訊、照護訓練及諮詢支持。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，根據統計，今年1至8月全台新生兒61742人，較去年同期減少逾1萬1000人。父母在孕期得知胎兒可能患有唇顎裂時，往往面臨資訊不足與心理壓力，基金會希望將支持提前到「零歲前」，從產前診斷開始，陪伴家庭一路走過出生及後續治療。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心醫師陳國鼎指出，「孩子出生時的缺陷，不應該決定他一生的樣子。」唇顎裂治療並非一次手術即可完成，而是涵蓋整形外科、牙科、語言治療及心理支持的長期療程，因此與北醫團隊推動「台灣唇顎裂治療網」，希望整合各地專業與醫療資源，讓患者獲得持續且完整的照護。

台灣胎兒醫學振興會醫師張東曜指出，胎兒是醫療體系中最無法替自己發聲的病人，產前若能及早發現異常並介入，便能讓家長提前掌握醫療資訊與照護方式，「拯救胎兒計畫」就是希望把醫療支持往前延伸。

面對全球少子化的嚴峻挑戰，為誕生前即判定異常的胎兒爭取生存權與尊嚴，張榮發基金會特別設立「國際醫護研修獎學金」，並邀請公益紀錄片導演施祥德率團隊赴日本拍攝，記錄日本醫師森田皓貴來台研習唇顎裂修復及胎兒醫學經驗的過程，呈現台灣醫療團隊與國際交流的成果。

本次捐助的600萬元經費，300萬元捐贈台灣胎兒醫學振興會，將購置20組唇顎裂照護教學模具，讓準父母在產前學習餵食及照顧技巧，並設立國際醫護研修獎學金，提供海外醫護人員來台交流；另300萬元將用於「兔寶爸媽成長教室」、「產前至產後照護認證課程」、「專題講座」及「胎兒熱線諮詢服務」。

張榮發基金會表示，基金會成立40年來累計投入公益經費逾100億元，近10年投入逾40億元，支持全台學校推動多元教育，為孩子創造更多學習與成長的機會。期盼透過此計畫為因應少子化盡一份心力，讓每個生命都能被看見、被珍惜，並在愛與專業的陪伴下，勇敢航向未來。

張榮發基金會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

張榮發基金會600萬助唇顎裂家庭 攜手醫師築家長安心防護網

孩子愈生愈少 產檢發現唇顎裂怎麼辦？ 未接受諮詢「僅1成5留寶寶」

捐安南醫院200萬照顧醫護、弱勢 旅澳企業家傅顯達心懸故鄉

台北榮總院長陳威明：智慧醫院帶動智慧醫療 台灣優勢轉化產業動能

相關新聞

每5名糖友1人有腎功能異常 營養師教外食5招護腎：「這東西」最好少碰

台灣邁入超高齡社會，如年長者、三高患者常有腎功能異常問題。衛福部國健署統計，台灣成人腎功能異常率達12%以上，每10位高血糖患者中4位出現糖尿病腎病變，每5位高血壓患者中1人腎功能異常；若同時合併高血糖、高血壓、高血脂，則腎功能異常比率超過3成。

定期去耳鼻喉科掛號挖耳屎？ 醫：耳垢有保護功能 不適才需就醫

有網友在Threads討論，是否可以去耳鼻喉科診所挖耳屎？引來許多留言分享定期去診所挖耳屎的經驗。不過，新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美表示，耳垢本身具有保護耳道的作用，正常情況下會隨著皮膚代謝逐漸由耳道內側往外移動排出，除非有搔癢、疼痛、分泌物變多等不適症狀，否則不需要特別清理。

國慶連假水氣漸減、氣溫回升 14日再迎東北季風

氣象署今天表示，明天東北季風減弱水氣少，9日迎風面水氣短暫增多；國慶日起水氣再減，氣溫回升至13日，北部高溫上看攝氏30...

國旅好貴？觀光署長：別把價格放前面 台灣有更好價值被發現

交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。對於外界不斷批評國旅太貴，觀光署長陳玉秀表示，不要只是把價格放在前面，台灣有更好價值，需要被大家發現。

國旅補助經費已用1/4 千萬國際客目標目前僅617.5萬人來台

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，平日國旅補助自9月1日起上路，截至目前為止，經費已使用約1/4；國際重遊客部分，目前已有自由行4.9萬人、團體200團申請；觀光署副署長黃荷婷今天表示，今年面臨的挑戰依舊很多，努力爭取國際觀光客，截至9月底來台國際客為617.5萬人，依然朝努力千萬國際客目標邁進，甚至盼能夠更好。

沈伯洋稱昔說發毒品指美沙冬 粉專曝第一線社工師心聲...恐醫護被誤解

民進黨北市長參選人沈伯洋被翻出2014年曾投書寫到「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，近日則稱是指美沙冬療法。粉專「名為變態的神父」今臉書貼出第一線醫院社工心聲。粉專說，蔣萬安被洗版文並沒汙名化，但沈伯洋把當初文章提的毒品說成美沙冬，會讓使用美沙冬的醫護人員，被誤解成拿毒品給病人使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。