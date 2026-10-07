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中醫界拼「破圈、出圈」 全聯會籲擴大移工治療讓中醫全球開花結果

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
我國中醫藥領域在新冠議題後備受重視，立法院厚生會今天舉行中醫國家政策推動委員會成立大會。記者林琮恩／攝影
我國中醫藥領域在新冠議題後備受重視，立法院厚生會今天舉行中醫國家政策推動委員會成立大會。記者林琮恩／攝影

我國中醫藥領域在新冠議題後備受重視，立法院厚生會今天舉行中醫國家政策推動委員會成立大會，衛福部長石崇良出席致詞，他提到行政院中醫藥發展5年計畫今年屆期，明年度行政院將編列77億預算，較現行計畫12億預算屬「大躍進」，立委廖偉翔點出，這77億預算多用於中醫藥研究院硬體建設，應該加碼，否則難擴及其他中醫藥領域。中醫界則建議，強化中醫治療

石崇良說，政府依法推行「中醫藥發展計畫」，每五年為一階段，立法院今年通過修法，將設立行政法人等級的國家中醫研究院，將過去衛福部轄下的中醫研究所，升格為獨立行政法人，現行五年計劃預算為12億元，第二期計畫明年開始，行政院已核定預算編列，將編列77億預算，較現行大幅提升，已是「大躍進」，代表中醫藥發展已大幅提升，盼立法院支持這項預算。

中山醫大講座教授楊仁宏指出，逾9成以上執業中醫師為開業診所醫師，許多中醫聯合診所服務、教學能量甚大，如何讓其中有能力中醫師，納入研究教學體系，傳承教學為當務之急；國內中醫教育完整化，專科醫師為重要一步，然而，原訂應在109年正式實施的中醫專科醫師制度，至今仍在試辦計畫階段、僅126人完訓，主因是基層醫師不放心，政府需說服廣大中醫師接受制度改變。

中醫師公會全聯會秘書長陳博淵指出，中醫應擴大影響力，讓中醫「破圈、出圈」，國防醫學院體系應將中醫納入範圍內，此外，近年運動賽事國家代表隊運動傷害，已有中醫師以隊醫身分隨隊前往，平時例行訓練時，包括高雄長庚等多家醫院中醫單位，均在國家體育中心扮演重要角色，運動部應多加支持。

陳博淵另提到，許多中醫師赴國外義診，增加我國中醫影響力，然而，每次義診至多服務千人規模，反觀約有100萬外籍移工在國內生活，若中醫師能好好服務這群移工，他們回國後，可在各地「開花結果」達到宣傳效果，讓其母國國人熟悉中藥使用，對產業發展、外交均有好處，中醫界終極目標，是希望各國民眾要學習中醫，且應「首選台灣」。

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