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孩子愈生愈少 產檢發現唇顎裂怎麼辦？ 未接受諮詢「僅1成5留寶寶」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，張榮發基金會共投入新台幣600萬元，讓親職輔導能真正落實於日常生活中。圖／張榮發基金會
為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，張榮發基金會共投入新台幣600萬元，讓親職輔導能真正落實於日常生活中。圖／張榮發基金會

產檢發現腹中寶寶有唇顎裂，對準父母是一大衝擊，除了擔心出生後的外觀，更憂心餵食、手術、語言及未來成長。張榮發基金會攜手台灣胎兒醫學振興會及台灣唇顎裂治療網推動「愛．勇敢啟航」及「拯救胎兒計畫」，投入600萬元，將照護時間點從孩子出生後提前至產前，希望讓家長在診斷後就能獲得醫療諮詢、照護訓練及心理支持，不必獨自面對未知與焦慮。

台灣出生人口持續探底，內政部統計，今年8月出生數僅7492人，較去年同期減少11.48%，今年1至8月新生兒僅6萬1742人。面對少子化，如何讓遭遇胎兒異常診斷的家庭及早取得正確資訊，成為孕產照護的重要課題。

唇顎裂是常見的先天性顱顏異常之一，但並非無法治療。台北醫學大學附設醫院顱顏中心指出，唇顎裂可能影響鼻翼、上唇、牙齦、硬顎及軟顎等不同部位，除了外觀，也可能涉及語音、牙齒咬合、聽力及心理，治療並非「開一次刀就結束」，而是從出生一路延續至顏面發育成熟，需要整形外科、牙科、耳鼻喉科、語言治療、心理及社工等跨專業團隊共同照護。

北醫附醫顱顏中心醫師陳國鼎表示，孩子出生時的缺陷，不應決定他一生的樣子。對父母而言，最害怕的不是疾病本身，而是不知道孩子出生後會面臨什麼。若能在產前診斷後，就清楚了解未來可能的手術、餵食與照護方式，有助降低家庭的不安。

張榮發基金會投入的600萬元分為兩部分，其中300萬元捐助台灣胎兒醫學振興會，購置20組唇顎裂照護教學模具，讓準父母在寶寶出生前實際演練餵食及照顧技巧，並設置國際醫護研修獎學金。300萬元則投入「兔寶爸媽成長教室」、產前至產後照護認證課程、專題講座及胎兒熱線諮詢等服務，建立從產前診斷一路銜接到出生後治療的支持系統。

台灣胎兒醫學振興會醫師張東曜表示，胎兒無法替自己表達醫療需求，因此產前醫療的關鍵，在於更早發現問題、提供父母充分資訊並及早介入。這次也透過國際醫護研修，讓日本醫師來台學習唇顎裂修復及胎兒醫學照護經驗，希望將台灣累積的整合照護模式推向國際。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，父母在孕期得知胎兒有唇顎裂時，難免徬徨，尤其需要有人說明孩子出生後「接下來怎麼辦」。透過醫療、教育及公益資源提早進場，希望從產前就陪伴家庭，讓父母在充分理解疾病與治療選擇後，更有力量迎接孩子出生。

張榮發基金會

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