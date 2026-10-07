定期去耳鼻喉科掛號 挖耳屎？ 醫：耳垢有保護功能 不適才需就醫

有網友在Threads討論，是否可以去耳鼻喉科診所挖耳屎？引來許多留言分享定期去診所挖耳屎的經驗。不過，新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美表示，耳垢本身具有保護耳道的作用，正常情況下會隨著皮膚代謝逐漸由耳道內側往外移動排出，除非有搔癢、疼痛、分泌物變多等不適症狀，否則不需要特別清理。

吳幸美指出，耳垢主要由耳道皮膚、皮脂腺及耳垢腺的分泌物組成，具有潤滑、保濕作用，可避免耳道皮膚過度乾燥、搔癢或龜裂；此外，耳垢也能維持耳道約PH6左右的弱酸性環境，能抑制細菌生長。因此，過度清潔反而可能破壞耳道原本的保護環境。

她提醒，不建議用棉花棒或耳扒子自行挖耳朵，因為耳道是S型彎曲且內部骨頭皮膚相當薄，這些工具很容易造成皮膚擦傷，傷口可能感染；此外，也可能將原本正準備往外排出的耳垢推向深處，甚至壓得更緊，反而出現堵塞。

吳幸美指出，常見民眾門診時說，看到棉花棒上沾有棕色或深色耳垢，就以為有很多耳垢，但其實耳垢本來就會逐漸往外移，因此即使在耳道入口看到少量耳垢，不代表耳朵深處也塞滿耳垢。

至於俗稱的「濕耳朵」是否比較容易耳垢阻塞，吳幸美表示，濕耳朵原因與遺傳、體質相關，因分泌物油脂比例較高，質地較黏稠，自我清潔能力確實可能較差；若再加上長時間使用入耳式耳機、耳塞、助聽器，可能較容易形成阻塞。不過，只要平常沒有不舒服，也不需要因為屬於濕耳朵就特別清理。

吳幸美提醒，若出現明顯耳癢、疼痛、分泌物、聽力改變或耳鳴等症狀，尤其已影響睡眠或日常生活，建議由耳鼻喉科醫師檢查；若沒有任何症狀，其實不需要特別就醫挖耳屎。