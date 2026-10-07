快訊

國巨湧入「一整個三重人口」！暴增近40萬散戶 股東數竟超車中信金

專訪／助民團推大罷免撕裂台灣？沈伯洋稱「非發起人」：是憲法賦予權力

台積電法說前目標價先噴 麥格理喊4,410元、創內外資最高價

聽新聞
0:00 / 0:00

定期去耳鼻喉科掛號 挖耳屎？ 醫：耳垢有保護功能 不適才需就醫

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美表示，耳垢本身具有保護耳道的作用，正常情況下會自行排出，除非有搔癢、疼痛、分泌物變多等不適症狀，否則不需要特別清理或就醫。聯合報系資料照片
新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美表示，耳垢本身具有保護耳道的作用，正常情況下會自行排出，除非有搔癢、疼痛、分泌物變多等不適症狀，否則不需要特別清理或就醫。聯合報系資料照片

有網友在Threads討論，是否可以去耳鼻喉科診所挖耳屎？引來許多留言分享定期去診所挖耳屎的經驗。不過，新光醫院耳鼻喉科主任吳幸美表示，耳垢本身具有保護耳道的作用，正常情況下會隨著皮膚代謝逐漸由耳道內側往外移動排出，除非有搔癢、疼痛、分泌物變多等不適症狀，否則不需要特別清理。

吳幸美指出，耳垢主要由耳道皮膚、皮脂腺及耳垢腺的分泌物組成，具有潤滑、保濕作用，可避免耳道皮膚過度乾燥、搔癢或龜裂；此外，耳垢也能維持耳道約PH6左右的弱酸性環境，能抑制細菌生長。因此，過度清潔反而可能破壞耳道原本的保護環境。

她提醒，不建議用棉花棒或耳扒子自行挖耳朵，因為耳道是S型彎曲且內部骨頭皮膚相當薄，這些工具很容易造成皮膚擦傷，傷口可能感染；此外，也可能將原本正準備往外排出的耳垢推向深處，甚至壓得更緊，反而出現堵塞。

吳幸美指出，常見民眾門診時說，看到棉花棒上沾有棕色或深色耳垢，就以為有很多耳垢，但其實耳垢本來就會逐漸往外移，因此即使在耳道入口看到少量耳垢，不代表耳朵深處也塞滿耳垢。

至於俗稱的「濕耳朵」是否比較容易耳垢阻塞，吳幸美表示，濕耳朵原因與遺傳、體質相關，因分泌物油脂比例較高，質地較黏稠，自我清潔能力確實可能較差；若再加上長時間使用入耳式耳機、耳塞、助聽器，可能較容易形成阻塞。不過，只要平常沒有不舒服，也不需要因為屬於濕耳朵就特別清理。

吳幸美提醒，若出現明顯耳癢、疼痛、分泌物、聽力改變或耳鳴等症狀，尤其已影響睡眠或日常生活，建議由耳鼻喉科醫師檢查；若沒有任何症狀，其實不需要特別就醫挖耳屎。

耳鼻喉科 耳屎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

坐旅館馬桶恐染性病？醫曝機率極低 揭5大染病風險：這些設施更要小心

常頭暈別只當耳石症！醫點名5種「暈法」 這一種恐是中風警訊

骨鬆藥傷顎骨？醫：別自行停藥

科學人／沖馬桶前先蓋蓋子？研究：病菌氣膠可能飄到呼吸高度

相關新聞

國慶連假水氣漸減、氣溫回升 14日再迎東北季風

氣象署今天表示，明天東北季風減弱水氣少，9日迎風面水氣短暫增多；國慶日起水氣再減，氣溫回升至13日，北部高溫上看攝氏30...

國旅好貴？觀光署長：別把價格放前面 台灣有更好價值被發現

交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。對於外界不斷批評國旅太貴，觀光署長陳玉秀表示，不要只是把價格放在前面，台灣有更好價值，需要被大家發現。

國旅補助經費已用1/4 千萬國際客目標目前僅617.5萬人來台

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，平日國旅補助自9月1日起上路，截至目前為止，經費已使用約1/4；國際重遊客部分，目前已有自由行4.9萬人、團體200團申請；觀光署副署長黃荷婷今天表示，今年面臨的挑戰依舊很多，努力爭取國際觀光客，截至9月底來台國際客為617.5萬人，依然朝努力千萬國際客目標邁進，甚至盼能夠更好。

沈伯洋稱昔說發毒品指美沙冬 粉專曝第一線社工師心聲...恐醫護被誤解

民進黨北市長參選人沈伯洋被翻出2014年曾投書寫到「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，近日則稱是指美沙冬療法。粉專「名為變態的神父」今臉書貼出第一線醫院社工心聲。粉專說，蔣萬安被洗版文並沒汙名化，但沈伯洋把當初文章提的毒品說成美沙冬，會讓使用美沙冬的醫護人員，被誤解成拿毒品給病人使用。

台鐵普悠瑪過站不停怎辦... 司機「倒退嚕」 列車延誤21分鐘

有民眾今天搭乘台鐵普悠瑪列車，卻發現搭車搭到一半，車子竟突然改變方向前進，在「倒退嚕」。原來是因為司機員過站未停，經控制員下令後，退回礁溪站供旅客上下車，導致列車延誤21分鐘。

花蓮航線減班後搭載率仍僅2成 華信董座：可評估重啟北高航線包機

華信航空原申請停飛花蓮航線，但經補件改為高雄至花蓮每周從7班減至5班、台中至花蓮航班維持每周3班，董事長陳大鈞今表示，減班後搭載率依舊不佳。北高航線是否重啟仍要評估，需在滿額、無虧損的情況下才有可能；交通部長陳世凱則說，一輛台鐵列車載運量是飛機的8倍，但仍尊重、歡迎航空業者的評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。