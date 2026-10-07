張榮發基金會600萬助唇顎裂家庭 攜手醫師築家長安心防護網

面對少子化帶來的社會議題，張榮發基金會攜手「台灣胎兒醫學振興會」及「台灣唇顎裂治療網」，共同推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，打造跨領域的生命教育支持平台。基金會投入600萬，將文教與公益資源前置至「產前黃金照護期」，為面臨抉擇與焦慮的父母建立全方位的陪伴與支持網絡。

張榮發基金會攜手台灣胎兒醫學振興會的張東曜醫師、台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師發起的「台灣唇顎裂治療網」，今共同舉辦「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」記者會，打造跨領域的生命教育支持平台。

台灣今年1至8月新生兒人數6萬1742人，較去年同期減少逾1萬1000人。基金會執行長鍾德美表示，父母若於孕期得知胎兒患有唇顎裂，難免感到擔憂與徬徨，盼透過此次的拯救胎兒計畫，從產前診斷開始，到寶寶出生後的手術、療程及照護資源，都能提供家長完整的醫療資訊與協助，共同打造跨領域的生命教育支持平台，串聯醫學教育與公益照護網絡。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師說，孩子出生時的缺陷，不應該決定他一生的樣子。唇顎裂的治療從來不只是一場手術，而是一段跨越多年的旅程，需整形外科、牙科、語言治療及心理支持攜手同行，而「台灣唇顎裂治療網」正是為了串連分散的專業與資源，讓每個孩子無論身在何處，都能獲得完整而持續的照顧。

台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師指出，胎兒是醫療體系中最無法發聲的病人，他無法為自己求救，也無法選擇醫療。「拯救胎兒計畫」盼能更早發現、更早介入，陪伴他們走過出生前最艱難的一段路。感謝張榮發基金會將「守護航程」的精神延伸至生命的起點，讓更多微小的生命，都能平安順利地抵達這個世界。

除了打造生命教育支持平台，張榮發基金會也設立「國際醫護研修獎學金」，邀請資深公益紀錄片導演施祥德，率領團隊遠赴日本實地拍攝紀實影片。透過這項計畫，日本醫師森田皓貴跨海來台汲取世界級的唇顎裂修復與胎兒醫學技術，將陳國鼎醫師與張東曜醫師產前診斷思維與全人照護模式帶回日本，展現台灣頂尖醫學經驗成功輸出並深耕海外的卓越成果。

為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，讓親職輔導能真正落實於日常生活中，張榮發基金會共投入新台幣600萬元。

其中300萬元捐贈給台灣胎兒醫學振興會，購置20組專屬唇顎裂照護教學模具，供準父母於產前進行實作演練，提前掌握正確的餵食與照顧技巧，以及設立獎學金，資助國際醫護人員來台研修，學習頂尖的唇顎裂修復與胎兒醫學技術。

另外的300萬元則作為辦理「兔寶爸媽成長教室」、「產前至產後照護認證課程」、「專題講座」與「胎兒熱線諮詢服務」等推廣倡議經費。

張榮發基金會承續創辦人張榮發先生的遺志，持續深化公益行動，成立40年來累計投入公益經費逾100億元，近10年更投入逾40億元，支持全台學校推動多元教育，為孩子創造更多學習與成長的機會。鍾德美進一步表示，盼透過此計畫為因應少子化盡一份心力，讓每個生命都能被看見、被珍惜，並在愛與專業的陪伴下，勇敢航向未來。

張榮發基金會鍾德美執行長（右）致贈「唇顎裂照護教學模具」給台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）及參與國際研修的日本桐越晶子醫師（中），教學模具未來將運用於「兔寶爸媽教室」，並提供醫療人才培訓使用。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會鍾德美執行長（左一）於「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」記者會現場，與大方分享心路歷程的田媽媽及田心小妹妹（右一至右二）親切互動。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會鍾德美執行長（右）代表基金會捐贈新台幣300萬元，給台灣胎兒醫學振興會由張東曜醫師代表接受（左），支持「愛．勇敢啟航」x「拯救胎兒計畫」，推動胎兒醫療照護及相關教育推廣。圖／張榮發基金會提供

台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）致贈感謝狀予張榮發基金會鍾德美執行長（右），感謝基金會支持「愛．勇敢啟航」x「拯救胎兒計畫」。圖／張榮發基金會提供