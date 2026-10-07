快訊

沈伯洋遭跟監隔年才報案…北市警靠一輛老人名下機車 抽絲剝繭破案

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聽新聞
0:00 / 0:00

張榮發基金會600萬助唇顎裂家庭 攜手醫師築家長安心防護網

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
張榮發基金會鍾德美執行長（左四）、台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左三）、台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師（右五）、日本桐越晶子醫師（左二）、唇顎裂模具設計徐自珍博士（左一）、紀錄片施祥德（右一），以及田媽媽（右三）、田爸爸（右二）、田心小朋友（右四），宣告「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」正式啟動。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（左四）、台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左三）、台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師（右五）、日本桐越晶子醫師（左二）、唇顎裂模具設計徐自珍博士（左一）、紀錄片施祥德（右一），以及田媽媽（右三）、田爸爸（右二）、田心小朋友（右四），宣告「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」正式啟動。圖／張榮發基金會提供

面對少子化帶來的社會議題，張榮發基金會攜手「台灣胎兒醫學振興會」及「台灣唇顎裂治療網」，共同推動「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」，打造跨領域的生命教育支持平台。基金會投入600萬，將文教與公益資源前置至「產前黃金照護期」，為面臨抉擇與焦慮的父母建立全方位的陪伴與支持網絡。

張榮發基金會攜手台灣胎兒醫學振興會的張東曜醫師、台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師發起的「台灣唇顎裂治療網」，今共同舉辦「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」記者會，打造跨領域的生命教育支持平台。

台灣今年1至8月新生兒人數6萬1742人，較去年同期減少逾1萬1000人。基金會執行長鍾德美表示，父母若於孕期得知胎兒患有唇顎裂，難免感到擔憂與徬徨，盼透過此次的拯救胎兒計畫，從產前診斷開始，到寶寶出生後的手術、療程及照護資源，都能提供家長完整的醫療資訊與協助，共同打造跨領域的生命教育支持平台，串聯醫學教育與公益照護網絡。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師說，孩子出生時的缺陷，不應該決定他一生的樣子。唇顎裂的治療從來不只是一場手術，而是一段跨越多年的旅程，需整形外科、牙科、語言治療及心理支持攜手同行，而「台灣唇顎裂治療網」正是為了串連分散的專業與資源，讓每個孩子無論身在何處，都能獲得完整而持續的照顧。

台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師指出，胎兒是醫療體系中最無法發聲的病人，他無法為自己求救，也無法選擇醫療。「拯救胎兒計畫」盼能更早發現、更早介入，陪伴他們走過出生前最艱難的一段路。感謝張榮發基金會將「守護航程」的精神延伸至生命的起點，讓更多微小的生命，都能平安順利地抵達這個世界。

除了打造生命教育支持平台，張榮發基金會也設立「國際醫護研修獎學金」，邀請資深公益紀錄片導演施祥德，率領團隊遠赴日本實地拍攝紀實影片。透過這項計畫，日本醫師森田皓貴跨海來台汲取世界級的唇顎裂修復與胎兒醫學技術，將陳國鼎醫師與張東曜醫師產前診斷思維與全人照護模式帶回日本，展現台灣頂尖醫學經驗成功輸出並深耕海外的卓越成果。

為使唇顎裂胎兒的爸媽在孕期中就可以學習如何照護胎兒，讓親職輔導能真正落實於日常生活中，張榮發基金會共投入新台幣600萬元。

其中300萬元捐贈給台灣胎兒醫學振興會，購置20組專屬唇顎裂照護教學模具，供準父母於產前進行實作演練，提前掌握正確的餵食與照顧技巧，以及設立獎學金，資助國際醫護人員來台研修，學習頂尖的唇顎裂修復與胎兒醫學技術。

另外的300萬元則作為辦理「兔寶爸媽成長教室」、「產前至產後照護認證課程」、「專題講座」與「胎兒熱線諮詢服務」等推廣倡議經費。

張榮發基金會承續創辦人張榮發先生的遺志，持續深化公益行動，成立40年來累計投入公益經費逾100億元，近10年更投入逾40億元，支持全台學校推動多元教育，為孩子創造更多學習與成長的機會。鍾德美進一步表示，盼透過此計畫為因應少子化盡一份心力，讓每個生命都能被看見、被珍惜，並在愛與專業的陪伴下，勇敢航向未來。

張榮發基金會鍾德美執行長（右）致贈「唇顎裂照護教學模具」給台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）及參與國際研修的日本桐越晶子醫師（中），教學模具未來將運用於「兔寶爸媽教室」，並提供醫療人才培訓使用。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（右）致贈「唇顎裂照護教學模具」給台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）及參與國際研修的日本桐越晶子醫師（中），教學模具未來將運用於「兔寶爸媽教室」，並提供醫療人才培訓使用。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會鍾德美執行長（左一）於「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」記者會現場，與大方分享心路歷程的田媽媽及田心小妹妹（右一至右二）親切互動。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（左一）於「愛．勇敢啟航」X「拯救胎兒計畫」記者會現場，與大方分享心路歷程的田媽媽及田心小妹妹（右一至右二）親切互動。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會鍾德美執行長（右）代表基金會捐贈新台幣300萬元，給台灣胎兒醫學振興會由張東曜醫師代表接受（左），支持「愛．勇敢啟航」x「拯救胎兒計畫」，推動胎兒醫療照護及相關教育推廣。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（右）代表基金會捐贈新台幣300萬元，給台灣胎兒醫學振興會由張東曜醫師代表接受（左），支持「愛．勇敢啟航」x「拯救胎兒計畫」，推動胎兒醫療照護及相關教育推廣。圖／張榮發基金會提供

台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）致贈感謝狀予張榮發基金會鍾德美執行長（右），感謝基金會支持「愛．勇敢啟航」x「拯救胎兒計畫」。圖／張榮發基金會提供
台灣胎兒醫學振興會張東曜醫師（左）致贈感謝狀予張榮發基金會鍾德美執行長（右），感謝基金會支持「愛．勇敢啟航」x「拯救胎兒計畫」。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會鍾德美執行長（右一）致贈「全腦開發點讀大寶盒」給田心小妹妹，田爸爸、田媽媽（左一至左三）傳遞對唇顎裂寶寶及家庭的關懷與支持。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會鍾德美執行長（右一）致贈「全腦開發點讀大寶盒」給田心小妹妹，田爸爸、田媽媽（左一至左三）傳遞對唇顎裂寶寶及家庭的關懷與支持。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北榮總院長陳威明：智慧醫院帶動智慧醫療 台灣優勢轉化產業動能

第36屆醫奉個人獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

台北市忠孝扶輪社攜手推動宜蘭偏鄉視力守護 捐贈儀器設眼科門診

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

相關新聞

國慶連假水氣漸減、氣溫回升 14日再迎東北季風

氣象署今天表示，明天東北季風減弱水氣少，9日迎風面水氣短暫增多；國慶日起水氣再減，氣溫回升至13日，北部高溫上看攝氏30...

國旅好貴？觀光署長：別把價格放前面 台灣有更好價值被發現

交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。對於外界不斷批評國旅太貴，觀光署長陳玉秀表示，不要只是把價格放在前面，台灣有更好價值，需要被大家發現。

國旅補助經費已用1/4 千萬國際客目標目前僅617.5萬人來台

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，平日國旅補助自9月1日起上路，截至目前為止，經費已使用約1/4；國際重遊客部分，目前已有自由行4.9萬人、團體200團申請；觀光署副署長黃荷婷今天表示，今年面臨的挑戰依舊很多，努力爭取國際觀光客，截至9月底來台國際客為617.5萬人，依然朝努力千萬國際客目標邁進，甚至盼能夠更好。

沈伯洋稱昔說發毒品指美沙冬 粉專曝第一線社工師心聲...恐醫護被誤解

民進黨北市長參選人沈伯洋被翻出2014年曾投書寫到「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，近日則稱是指美沙冬療法。粉專「名為變態的神父」今臉書貼出第一線醫院社工心聲。粉專說，蔣萬安被洗版文並沒汙名化，但沈伯洋把當初文章提的毒品說成美沙冬，會讓使用美沙冬的醫護人員，被誤解成拿毒品給病人使用。

台鐵普悠瑪過站不停怎辦... 司機「倒退嚕」 列車延誤21分鐘

有民眾今天搭乘台鐵普悠瑪列車，卻發現搭車搭到一半，車子竟突然改變方向前進，在「倒退嚕」。原來是因為司機員過站未停，經控制員下令後，退回礁溪站供旅客上下車，導致列車延誤21分鐘。

花蓮航線減班後搭載率仍僅2成 華信董座：可評估重啟北高航線包機

華信航空原申請停飛花蓮航線，但經補件改為高雄至花蓮每周從7班減至5班、台中至花蓮航班維持每周3班，董事長陳大鈞今表示，減班後搭載率依舊不佳。北高航線是否重啟仍要評估，需在滿額、無虧損的情況下才有可能；交通部長陳世凱則說，一輛台鐵列車載運量是飛機的8倍，但仍尊重、歡迎航空業者的評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。