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國旅好貴？觀光署長：別把價格放前面 台灣有更好價值被發現

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。圖／觀光署提供
交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。圖／觀光署提供

交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。對於外界不斷批評國旅太貴，觀光署長陳玉秀表示，不要只是把價格放在前面，台灣有更好價值，需要被大家發現。

交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀今出席「百工百業挺國旅」活動，中華民國工商協進會秘書長邱一徹、觀光產業公協會及百家企業代表共同蒞臨響應，參與企業橫跨科技、金融、製造、生技、民生事業、專業服務及觀光運輸等領域，群聯電子創辦人兼執行長潘健成、全聯實業副總經理林子文也分享推動員工國旅的經驗。

陳世凱表示，國內旅遊要持續發展，除了豐富的景點與遊程，更需要便利的交通與完善的旅遊服務。交通部將持續支持觀光署，並與相關部會及地方政府合作，改善交通環境、完善景點軟硬體設施及提升服務品質，結合觀光行銷，營造優質且安心的旅遊環境，讓民眾有更多值得選擇、願意再訪的國內旅遊體驗，支持台灣觀光長期發展。

陳玉秀說，每次旅行不必然完美，一定會踩到雷，如果有人告訴你哪裡不好，都是在表達需求，大家的意見觀光署都聽到了；有人跟她說，台灣是不是國旅都很貴，她覺得不要只是把價格放在前面，台灣有更好的價值，需要被大家發現。

針對此次百工百業挺國旅的推廣活動，陳玉秀表示，百家企業透過安排10萬名員工與眷屬國內旅遊，不只是支持地方的具體行動，更是對國內旅遊內容與體驗的肯定，從一晚住宿、一桌料理，到各式在地永續旅遊體驗，將旅遊消費帶進地方，串聯旅宿、餐飲、交通及特色產業，為台灣帶動內需，創造新台幣5億元以上經濟價值。

觀光署 國旅 價格

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