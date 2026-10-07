國旅補助經費已用1/4 千萬國際客目標目前僅617.5萬人來台

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，平日國旅補助自9月1日起上路，截至目前為止，經費已使用約1/4；國際重遊客部分，目前已有自由行4.9萬人、團體200團申請；觀光署副署長黃荷婷今天表示，今年面臨的挑戰依舊很多，努力爭取國際觀光客，截至9月底來台國際客為617.5萬人，依然朝努力千萬國際客目標邁進，甚至盼能夠更好。

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。

國際重遊客部分，10月1日開放申請、10月10日正式上路，也就是說，過去曾來台灣，今年10月10日再度入境的國際旅客才算是重遊客；另還有生日券、遊樂園留宿、Taiwan PASS雙省方案、公司員工國旅獎助等方案。

觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，黃荷婷會後接受聯訪時表示，觀光署投入33.3億推動「觀光雙輪驅動方案」，其中平日國旅補助總經費為15.3億元，目前已用了四分之一、24.95％，等於用了逾3.8億元，其他方案也陸續在使用，像是公司員工國旅獎助方案已有371團申請；國際重遊客部分，已有自由行4.9萬人、團體200團申請。

黃荷婷表示，目前聽到幾位經營旅宿業老闆反饋，補助上路後，平日的旅客真的變多，這次平日補助確實達到想要平日迎客的效果。台灣是個很美的地方，各縣市政府及業者都認真把景點經營得更好，還增加許多體驗活動，讓觀光設施及服務能提供好的品質。

針對千萬國際旅客目標進度，黃荷婷指出，截至9月底來台國際客已達617.5萬人，較去年同期已微幅成長1.93％，今年仍努力朝千萬國際客目標邁進，除逐步達到目標，甚至盼能夠更好。

黃荷婷坦言，今年仍面臨國際上許多挑戰，包含高油價、中東戰爭等，但仍努力爭取國際觀光客，除了推動國際重遊客優惠吸客，也與各部會合作，透過舉辦國際運動賽事、演唱會經濟、文化交流等大型活動，吸引更多國際選手、國際觀光客。