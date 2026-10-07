快訊

沈伯洋遭跟監隔年才報案…北市警靠一輛老人名下機車 抽絲剝繭破案

台北市長辯論會真有譜！蔣萬安、沈伯洋點頭參戰 可能時間點曝光

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅補助經費已用1/4 千萬國際客目標目前僅617.5萬人來台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署設來台千萬國際客目標，截至9月底僅617.5萬人來台。聯合報系資料照
觀光署設來台千萬國際客目標，截至9月底僅617.5萬人來台。聯合報系資料照

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，平日國旅補助自9月1日起上路，截至目前為止，經費已使用約1/4；國際重遊客部分，目前已有自由行4.9萬人、團體200團申請；觀光署副署長黃荷婷今天表示，今年面臨的挑戰依舊很多，努力爭取國際觀光客，截至9月底來台國際客為617.5萬人，依然朝努力千萬國際客目標邁進，甚至盼能夠更好。

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。

國際重遊客部分，10月1日開放申請、10月10日正式上路，也就是說，過去曾來台灣，今年10月10日再度入境的國際旅客才算是重遊客；另還有生日券、遊樂園留宿、Taiwan PASS雙省方案、公司員工國旅獎助等方案。

觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，黃荷婷會後接受聯訪時表示，觀光署投入33.3億推動「觀光雙輪驅動方案」，其中平日國旅補助總經費為15.3億元，目前已用了四分之一、24.95％，等於用了逾3.8億元，其他方案也陸續在使用，像是公司員工國旅獎助方案已有371團申請；國際重遊客部分，已有自由行4.9萬人、團體200團申請。

黃荷婷表示，目前聽到幾位經營旅宿業老闆反饋，補助上路後，平日的旅客真的變多，這次平日補助確實達到想要平日迎客的效果。台灣是個很美的地方，各縣市政府及業者都認真把景點經營得更好，還增加許多體驗活動，讓觀光設施及服務能提供好的品質。

針對千萬國際旅客目標進度，黃荷婷指出，截至9月底來台國際客已達617.5萬人，較去年同期已微幅成長1.93％，今年仍努力朝千萬國際客目標邁進，除逐步達到目標，甚至盼能夠更好。

黃荷婷坦言，今年仍面臨國際上許多挑戰，包含高油價、中東戰爭等，但仍努力爭取國際觀光客，除了推動國際重遊客優惠吸客，也與各部會合作，透過舉辦國際運動賽事、演唱會經濟、文化交流等大型活動，吸引更多國際選手、國際觀光客。

國旅補助 國旅 觀光署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國旅補助上路淡季不淡 觀光署：相關經費已使用四分之一

國旅補助優惠集中在平日 上班族嘆「還要請特休」：寧願出國

女友為省國旅補助2000元逼請兩天假 他拒絕被罵「工作比我重要？」

打破地理邊界！「台灣東區觀光圈聯盟協會」成立 推動跨域整合

相關新聞

國慶連假水氣漸減、氣溫回升 14日再迎東北季風

氣象署今天表示，明天東北季風減弱水氣少，9日迎風面水氣短暫增多；國慶日起水氣再減，氣溫回升至13日，北部高溫上看攝氏30...

國旅好貴？觀光署長：別把價格放前面 台灣有更好價值被發現

交通部觀光署今舉辦「百工百業挺國旅」推廣嘉年華暨感恩記者會，百家企業安排10萬名員工與眷屬挺國旅，創造逾5億經濟價值。對於外界不斷批評國旅太貴，觀光署長陳玉秀表示，不要只是把價格放在前面，台灣有更好價值，需要被大家發現。

國旅補助經費已用1/4 千萬國際客目標目前僅617.5萬人來台

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助及國際重遊客優惠，平日國旅補助自9月1日起上路，截至目前為止，經費已使用約1/4；國際重遊客部分，目前已有自由行4.9萬人、團體200團申請；觀光署副署長黃荷婷今天表示，今年面臨的挑戰依舊很多，努力爭取國際觀光客，截至9月底來台國際客為617.5萬人，依然朝努力千萬國際客目標邁進，甚至盼能夠更好。

沈伯洋稱昔說發毒品指美沙冬 粉專曝第一線社工師心聲...恐醫護被誤解

民進黨北市長參選人沈伯洋被翻出2014年曾投書寫到「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，近日則稱是指美沙冬療法。粉專「名為變態的神父」今臉書貼出第一線醫院社工心聲。粉專說，蔣萬安被洗版文並沒汙名化，但沈伯洋把當初文章提的毒品說成美沙冬，會讓使用美沙冬的醫護人員，被誤解成拿毒品給病人使用。

台鐵普悠瑪過站不停怎辦... 司機「倒退嚕」 列車延誤21分鐘

有民眾今天搭乘台鐵普悠瑪列車，卻發現搭車搭到一半，車子竟突然改變方向前進，在「倒退嚕」。原來是因為司機員過站未停，經控制員下令後，退回礁溪站供旅客上下車，導致列車延誤21分鐘。

花蓮航線減班後搭載率仍僅2成 華信董座：可評估重啟北高航線包機

華信航空原申請停飛花蓮航線，但經補件改為高雄至花蓮每周從7班減至5班、台中至花蓮航班維持每周3班，董事長陳大鈞今表示，減班後搭載率依舊不佳。北高航線是否重啟仍要評估，需在滿額、無虧損的情況下才有可能；交通部長陳世凱則說，一輛台鐵列車載運量是飛機的8倍，但仍尊重、歡迎航空業者的評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。