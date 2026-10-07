沈伯洋稱昔說發毒品指美沙冬 粉專曝第一線社工師心聲...恐醫護被誤解

民進黨北市長參選人沈伯洋被翻出2014年曾投書寫到「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，近日則稱是指美沙冬療法。粉專「名為變態的神父」今臉書貼出第一線醫院社工心聲。粉專說，蔣萬安被洗版文並沒汙名化，但沈伯洋把當初文章提的毒品說成美沙冬，會讓使用美沙冬的醫護人員，被誤解成拿毒品給病人使用。

台北市長選戰，毒品議題攻防延燒，「名為變態的神父」臉書粉專今天也在臉書貼文表示，第一線社工來信投稿，對方堅持要匿名，表示現在的台灣社會風氣，連說真話，都要這麼小心翼翼。

粉專「名為變態的神父」說，沈伯洋把當初文章提到的毒品說是「美沙冬與清潔針具等減害策略」，但把注射式毒品說成美沙冬，其中一個問題，就是會讓有些吸毒者不知道就跑去拿美沙冬注射，這會導致心臟驟停和生命危險，才會讓使用美沙冬的醫護人員被誤解成在拿毒品給病人使用．

根據２０１４年沈伯洋臉書原文，裡面就有網友提問「『建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助』有相關資訊嗎？」當時沈回應，並貼自己的相關資料「Vancouver's Supervised Drug Injection Center: How Does It Work?」，文章介紹加拿大溫哥華的 「監督式注射中心」，讓藥癮者在醫護人員監督下使用自備毒品，以降低死亡、感染及公共衛生風險。

粉專提到，所以可以看出，當初說提供的毒品，不是管制用藥美沙冬，沈伯洋當初寫錯的地方是，第一，毒品是自備的，不是某方提供；第二，旁邊是醫護人員，不是社工，沈整篇沒提到醫護。至於為什麼旁邊必須是醫護人員，是為了要預防吸食過量，還有出現狀況的時候可以緊急救治。

「其實只要具備相關專業的特教、專輔、社工，完整看完沈伯洋的原文，還有他後續美沙冬的回應，都可以知道問題在哪，並且一定會反對到底。」粉專問，這樣的方式是否適用於台灣？連結中提到的計畫，是用在加拿大的Downtown Eastside，毒品問題最嚴重的區域之一，台灣的毒品並沒有氾濫到那種程度。

還有粉專也提到，「把毒品和藥品劃上等號吧」，這或許可以做為政治口號，但不能當作普世價值，這句話是沈伯洋說的，蔣萬安反駁，而「危險來自於模糊了毒品跟藥物的界線」，現在電視、網路，很多人說的卻是「蔣萬安把美沙冬當成毒品」，其實是「沈伯洋說過去的文章談的是美沙冬。」

粉專也提到自己作為一位特教老師，其實很多特殊生的用藥，都是中樞神經興奮劑，而在「國外、台灣禁用」過動兒的用藥裡，有所謂的ＡＭＰ，Adderall（安非他命混合鹽），萬一老師在學校給藥就會被誤解成餵毒，而我們在給藥的時候，除非是醫生處方，和家長簽署「在校用藥委託書」，不然不會亂給，否則，出了事，責任就在自己身上。

粉專說，他一向反對「依附政敵，求取正當性」的政治攻防，就像過去十歲女童案社工事件時，他主張的「不是只要打蔣萬安，就一定是對的」，因為這樣做，會讓人覺得只要是能打擊政敵，做什麼事都可以，說什麼話都沒問題，而淪於極端，偏離事實，缺乏專業，黑的也能說成是白的，死的也能說成是活的，最終受傷害的，會是全體選民，及自己的信用。

「名為變態的神父」臉書粉專，也在文末貼出第一線社工師的心聲原文：

我是一名醫院社工員，我支持減害，但我非常不認同沈伯洋把「社區中心」設計成只有社工、沒有醫護人員，卻又讓服務對象在現場使用毒品。

發放無菌針具、提供衛教、連結資源與轉介是一回事；讓人在中心內實際用藥、由社工人員監督，又是完全不同層次的風險。

歐洲的毒品消費室或注射室之所以叫「監督式」使用，就是因為它不只是給一個空間，當下工作人員必須辨識藥物過量、觀察使用後狀況，必要時處理呼吸抑制、施打納洛酮並啟動緊急醫療；典型配置也是護理師、社工等跨專業團隊，而不是叫社工一個人扛起全部。

尤其剴剴案陳尚潔一審已經讓所有第一線社工看到一件很殘酷的事，法律已經認定社工具有特定注意義務、可以預見死亡風險卻沒有適當介入時，最後真的可能扛上「過失致死」罪名。當然，這不代表只要服務對象死亡，社工就必然成立犯罪；但它更說明制度不能一方面把高風險責任交給社工，一方面又不給相應的專業人力支援。

社工既不是醫師，也不是護理師，甚至不是醫事人員。你要我做個案管理、危機評估、資源連結，我可以；但如果要我站在一個人使用高風險管制藥物的旁邊，判斷他是不是OD、什麼時候要急救、什麼時候會呼吸停止，出事之後再問我「你當時為什麼沒有阻止他的死亡？」那根本就不是減害，那是在把醫療專業的責任風險外包給第一線社工。

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