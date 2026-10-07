國慶連假水氣漸減、氣溫回升 14日再迎東北季風

氣象署今天表示，明天東北季風減弱水氣少，9日迎風面水氣短暫增多；國慶日起水氣再減，氣溫回升至13日，北部高溫上看攝氏30度；下波東北季風14日增強，迎風面轉雨。

交通部中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天東北季風減弱，水氣少，大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠指出，9日水氣增多，降雨範圍擴大為桃園以北、宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區為零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠說，國慶日開始，水氣再減少，預估持續至13日，降雨範圍以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨為主，其中12日、13日花東地區及恆春半島也有局部短暫陣雨；午後南部山區有局部短暫陣雨。

曾昭誠表示，目前觀察下一波東北季風14日增強，但水氣不多，仍然以迎風面大台北、東北部有局部短暫陣雨為主。

氣溫方面，曾昭誠提到，明天北部、宜蘭平地低溫普遍為21至23度，局部地區會再低2度左右，中南部、花東地區低溫約23至25度；預估國慶連假至13日期間，北部高溫約28至30度，其他地區約29至33度，各地低溫約24至26度；14日東北季風增強，但冷空氣不強，僅高溫略微下降。

曾昭誠提醒，明天基隆北海岸、東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島注意長浪。