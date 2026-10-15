50歲後不只要看體重！腹部肥胖又缺維生素D 研究：死亡風險高123％

【撰文＝《食力》編輯部】

一項追蹤5,520名50歲以上成人、為期6年的研究發現，經多項社會人口、生活型態及健康因素校正後，腹部肥胖與維生素D缺乏同時存在時，全因死亡風險較沒有腹部肥胖且維生素D充足的人高出123％。研究指出，2項因素同時存在的組別死亡風險最高，但這項觀察性研究只能呈現關聯，無法證明兩者會互相加乘或直接造成死亡。

這項研究由巴西聖卡洛斯聯邦大學（UFSCar）與英國倫敦大學學院（UCL）合作，研究結果於2026年5月6日發表於《Diabetes, Obesity and Metabolism》期刊。研究團隊認為，對50歲以上族群而言，除了留意體重，也應關注腹部脂肪與維生素D狀態。

單看腹部肥胖已增加風險 2項問題同時出現更明顯

研究使用英國「老化縱向研究」（ELSA）資料，追蹤5,520名50歲以上成人6年。研究將男性腰圍超過102公分、女性超過88公分定義為腹部肥胖；血清25-羥基維生素D〔25(OH)D〕濃度達50 nmol/L以上視為充足、30～未滿50 nmol/L視為不足，低於30 nmol/L則視為缺乏。

結果顯示，相較於沒有腹部肥胖且維生素D充足者，只有腹部肥胖但維生素D充足者，全因死亡風險增加47％；沒有腹部肥胖但維生素D不足者，風險增加91％；沒有腹部肥胖但維生素D缺乏者，風險則增加81％。若腹部肥胖與維生素D缺乏同時存在，死亡風險增加123％，是6個分組中最高。研究追蹤期間共有419人死亡，占全體受試者7.6％。

研究主持人、聖卡洛斯聯邦大學老年學系教授Tiago Silva Alexandre表示，腹部肥胖與發炎及代謝問題有關，而維生素D則是一種會作用於多個器官的荷爾蒙。兩者同時存在時，可能透過免疫、發炎及代謝等途徑產生更明顯的健康影響。

腹部脂肪不只堆積 可能讓維生素D「藏」進脂肪細胞

研究團隊根據既有研究提出可能的解釋：腹部脂肪可能將體內循環中的維生素D隔離並儲存在脂肪細胞中，使其雖然存在於體內，卻無法充分維持血液中的可利用濃度。

此外，肥胖也可能影響維生素D的代謝。既有研究顯示，肥胖者體內參與維生素D代謝的部分酵素表現較低，可能進一步限制身體能夠利用的維生素D。

Alexandre指出，腹部肥胖降低循環中的維生素D後，缺乏狀態又可能影響免疫系統，使過多脂肪所造成的慢性發炎進一步惡化。不過，這些生理機制並未在本次研究中直接測量，仍屬研究團隊根據既有文獻提出的可能解釋。

年紀越大，發炎問題可能讓2項風險交疊

研究團隊認為，這項關聯對年長族群尤其值得注意。隨著年齡增加，人體容易出現被稱為「發炎老化」（inflammaging）的低度慢性發炎狀態。

正常情況下，維生素D具有調節免疫系統的作用，有助於避免發炎反應失控；但當維生素D不足，又同時存在腹部脂肪過多時，可能形成不利的全身性環境。

研究團隊推測，這種狀態可能加速心血管及代謝疾病，以及肌肉流失等問題。不過，本研究觀察的結果為全因死亡，並未進一步分析特定死因或直接驗證上述疾病進程。

維生素D不足的影響不只一項 研究團隊持續追蹤老化健康

這項研究也是研究團隊持續探討維生素D與老化健康關係的一部分。Alexandre表示，過去研究曾觀察到維生素D缺乏與肌力下降有關，而肌力下降又可能伴隨步行速度變慢、自主生活能力降低及日常活動依賴增加。

研究團隊另有研究發現，維生素D缺乏也與認知功能下降風險增加有關。

Alexandre指出，維生素D是一種具有多重作用的荷爾蒙，參與血壓、心率、中樞神經系統、免疫系統與內分泌系統等功能。因此，當體內維生素D濃度偏低時，可能同時牽動多項重要生理功能。

研究顯示關聯 不能直接推論補充維生素D可降低死亡風險

這項研究採觀察性設計，研究人員雖已校正年齡、性別、教育程度、財富、吸菸、飲酒、身體活動、BMI、多項慢性疾病、維生素D補充、抽血季節及握力等因素，仍可能存在未納入的干擾因素。因此，結果不能證明腹部肥胖或維生素D缺乏直接造成死亡，也不能據此推論自行補充維生素D便能降低死亡風險。

此外，研究對象為居住於社區的英格蘭中高齡成人，其中97.3％為白人，結果未必適用於機構住民或其他族群。研究也以腰圍作為腹部肥胖指標，未利用電腦斷層或雙能量X光吸收儀直接測量腹部脂肪，且缺少副甲狀腺素等可能影響維生素D與脂肪關係的生化資料。

這項研究較適合提供風險辨識方向：50歲以上族群若同時有腰圍過高與維生素D缺乏，可能屬於死亡風險較高的族群；至於是否需要檢測、補充維生素D或進行體重管理，仍應依個人健康狀況接受專業評估。

審稿編輯：林玉婷

【參考資料】

Science Daily：This common vitamin deficiency becomes far more dangerous when paired with belly fat

J. da Silva Milliati, T. Barros Pereira da Silva, R. de Oliveira Máximo, et al., “ Does the Combination of Abdominal Obesity and Vitamin D Deficiency Increase the Risk of Death in Individuals Aged 50 or Older? Evidence From the ELSA Study,” Diabetes, Obesity and Metabolism 28, no. 8 (2026): 6607–6617